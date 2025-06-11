Советский iPad и передовые компьютеры: 6 невероятных устройств, которые были в СССР

В Советском Союзе существовала потребительская электроника. Даже та, которую большинство из нас застало только в 90-е и 2000-е. Заводы «Ангстрем», «Интеграл» и «Микрон» исправно производили микропроцессоры и другие интегральные схемы, поэтому советские инженеры могли массово производить, пожалуй, всю электронику — от игровой приставки до умного станка. Рассказываем о том, какая электроника была в СССР.

ЭВМ (Персональный компьютер)

В советское время компьютеры называли ЭВМ — на старый большевистский манер. Фото © Wikipedia / Sergei Frolov

ЭВМ расшифровывается как «электронная вычислительная машина», и этот термин полностью описывает, что такое компьютер и какие удивительные вещи он делает. Это оригинальное советское название персонального компьютера. Первый советский ПК появился в 1982 году, а в серийное производство был запущен в 1984-м. Компьютер стал «нашим ответом» знаменитому Apple II. Это был «Агат-4», его выпускали до 1993 года. «Агаты» стояли в некоторых школах. А в конце 80-х в СССР создали первый в нашей стране ноутбук — «Электроника МС 1504».

Мобильный телефон

Мобильный телефон советские инженеры разработали очень давно. Фото © Wikipedia

Первый мобильный телефон на самом деле сделали именно в СССР. На Западе о нём ещё даже не думали. В апреле 1957 года Леонид Куприянович разработал первый в Советском Союзе мобильный. Его назвали в честь автора — ЛК-1. Он весил три килограмма и зависел от базовой станции, принимая её сигнал в радиусе целых 30 километров. Затем Куприянович выпустил ещё несколько моделей. Они выполняли большее число функций и были меньше по размерам. У этих мобильников не было даже экрана: номер набирали старым дисковым механизмом, который многие застали в городских телефонах. В 1963 году во всему Союзу заработала система мобильной связи «Алтай». К ней подключались одноимённые телефоны, тоже без экранов, но теперь с кнопками. «Алтаем» были оснащены автомобили высокопоставленных партийцев, кареты скорой помощи и машины КГБ.

Игровая приставка

В СССР создали не просто игровую приставку, а портативную игровую приставку. Фото © Wikipedia / perepelin30

Многие помнят эту винтажную игровую консоль родом из СССР. Игра была относительно простой: Волк из «Ну, погоди!» должен был при помощи игрока ловить по сторонам экрана яйца, которые выпадали из четырёх куриц. Была даже легенда, согласно которой после прохождения игры приставка показывала секретную сцену из мультика. Это чудо создали в 1984 году в концерне «Электроника». «Электроника ИМ 02» — так назывался «советский геймбой».

Микроволновка

Микроволновка появилась в Советском Союзе довольно рано, но была доступна не всем. Фото © zavodfoto.livejournal.com

В печном деле мы тоже были «впереди планеты всей». Первая микроволновка была создана во Всесоюзном научно-исследовательском институте мясной промышленности ещё в 1941 году! Если бы не война с нацистской Германией, советские граждане смогли бы пользоваться такими печами уже в пятидесятых. Но война внесла свои корректировки. В серийное производство советские микроволновые печи попали только в 1978 году. Потом микроволновки производила «Электроника», но стоили они около 350 рублей — примерно в полтора раза больше средней зарплаты.

Планшетный компьютер

Прототипы планшетных компьютеров активно производили и в СССР, и на Западе. Фото © Wikipedia / Nzeemin

Первые прототипы планшетов появились в 1980-х годах, одновременно и у нас, и за границей. В 1988-м в Советском Союзе выпустили «Электронику МК-90». Это был микрокомпьютер, дальний родственник «Айпада». Тогда сенсорные экраны ещё не придумали, поэтому «Электроника» была выполнена в стиле коммуникаторов BlackBerry — на ней было много кнопок, как на клавиатуре обычного компьютера. Зато в этот микрокомпьютер был встроен интерпретатор языка программирования «Бейсик».

Стиральная машина

Стиральные машины были в СССР, в том числе и механические. Фото © Avito

Стиральные машины в СССР стали выпускать ещё в 1950-е годы. Первые модели обладали одним баком, приводились в движение рычагом и отжимали бельё посредством двух ручных вальцов. Уже в 60-х появились полуавтоматические стиралки, а также множество марок — например, «Волга», «Ока», «Вятка», «Эврика», «Малютка», «ЭАЯ»... Были как компактные модели, так и устройства, напоминающие банковский сейф. А полностью автоматические модели появились уже в 70-х и 80-х годах. В 1975 году — автомат «Волга 10», а в 1981 году — «Вятка-автомат».