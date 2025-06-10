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10 июня, 09:58

«Это очень здорово»: В Кремле рады приезду отца Илона Маска

Песков – о визите отца Илона Маска: Россия рада иностранным гостям

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия приветствует визиты иностранцев, вроде недавней поездки отца Илона Маска Эррола. Это лучший способ проникнуться атмосферой нашей страны, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, двери в РФ открыты для иностранцев, желающих посетить нашу страну. В Кремле считают, что это лучший способ увидеть и понять, чем на самом деле является Россия.

«Когда иностранцы сюда приезжают, это очень здорово», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что в зарубежных странах часто не принято любить Россию и выделять какие-либо её достоинства. В итоге общество вынуждено смотреть на РФ сквозь призму «уродливой пропаганды», избавиться от которой можно, посетив нашу страну.

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Напомним, что вчера Эррол Маск впервые побывал в Москве, чтобы принять участие в международном «Форуме будущего 2050». Сказать, что предприниматель был в восторге от российской столицы — ничего не сказать. По его словам, город проектировал гений. Даже обычная московская котлета с пюрешкой стали для него гастрономическим праздником.

Владимир Озеров
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