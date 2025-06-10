Россия приветствует визиты иностранцев, вроде недавней поездки отца Илона Маска Эррола. Это лучший способ проникнуться атмосферой нашей страны, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, двери в РФ открыты для иностранцев, желающих посетить нашу страну. В Кремле считают, что это лучший способ увидеть и понять, чем на самом деле является Россия.

«Когда иностранцы сюда приезжают, это очень здорово», — сказал представитель Кремля.