Если мужчина сказал вам одну из этих фраз — собирайте вещи, он уже решил с вами расстаться

Мужчины редко говорят о расставании напрямую. Вместо честного «я хочу разойтись» они начинают готовить почву, бросая фразы-намёки, которые должны подготовить женщину к неизбежному. Эти слова звучат как забота или попытка решить проблемы в отношениях, но на самом деле служат своеобразным «прощальным туром» перед окончательным уходом. Мы собрали пять самых красноречивых фраз, которые почти всегда означают одно: он уже принял решение.

«Нам нужно поговорить о наших отношениях»

Какие слова произносит мужчина перед расставанием с женщиной. Фото © Shutterstock / FOTODOM / stockfour

Когда мужчина вдруг становится философом и хочет обсуждать «состояние ваших отношений», это плохой знак. Обычно представители сильного пола боятся таких разговоров как огня. Если он вдруг инициирует серьёзную беседу о том, «куда мы движемся» и «что с нами происходит», скорее всего, он уже знает ответы на эти вопросы. Такой разговор — способ переложить ответственность за расставание на двоих или даже заставить женщину первой произнести роковые слова. Настоящие мужчины, которые хотят сохранить отношения, решают проблемы действиями, а не бесконечными разборами полётов.

«Мне нужно время подумать о нас»

Фраза-убийца, которая маскируется под заботу об отношениях. На самом деле время ему нужно не для размышлений, а для того, чтобы морально подготовиться к разрыву или найти замену. Мужчина, который действительно дорожит женщиной, не станет создавать искусственную дистанцию. Когда он просит «время подумать», он уже думает — о том, как выйти из отношений с минимальными потерями для своей репутации. Эта пауза нужна ему, чтобы убедить себя в правильности решения или дождаться удобного момента для разговора.

«Ты заслуживаешь лучшего, чем я»

Признаки того, что мужчина хочет расстаться, но не говорит прямо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Perfect Wave

Классика жанра — попытка выставить себя благородным, а расставание — актом самопожертвования. За этими словами скрывается простая истина: он больше не хочет быть с вами, но не готов взять на себя роль «плохого парня». Такая фраза снимает с него вину и даже делает его героем истории — ведь он якобы заботится о вашем счастье. На самом деле он заботится только о собственном комфорте. Мужчина, который искренне любит, борется за отношения и работает над собой, а не рассуждает о том, кто чего заслуживает.

«Может, нам стоит сделать перерыв в отношениях»

Перерыв в отношениях — это развод в рассрочку. Мужчины используют эту формулировку, чтобы мягко подготовить женщину к расставанию или получить возможность «попробовать» жизнь без неё. За время такого «перерыва» он либо окончательно привыкнет к свободе, либо найдёт новую спутницу. Возвращения после подобных пауз случаются крайне редко, а если и происходят, то ненадолго. Здоровые отношения не нуждаются в перерывах — нужны работа, компромиссы и желание быть вместе.

«Я не готов к серьёзным отношениям»

Фразы мужчин, которые означают скорое расставание. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mladen Mitrinovic

Самая коварная фраза, потому что часто звучит в самый неподходящий момент — после месяцев или даже лет совместной жизни. Если мужчина произносит эти слова, значит, он уже готов к серьёзным отношениям, но только не с вами. Эта формулировка позволяет ему избежать прямого отказа и сохранить лицо. Часто такие мужчины через несколько месяцев после расставания женятся на других, доказывая, что проблема была не в готовности, а в конкретной партнёрше.

Почему мужчины выбирают намёки вместо прямого разговора

Большинство мужчин избегает прямых разговоров о расставании по нескольким причинам. Во-первых, они боятся конфликта и слёз, которые неизбежно последуют за честным признанием. Во-вторых, многие хотят сохранить о себе хорошее мнение и остаться «хорошими парнями» в глазах бывшей партнёрши. В-третьих, такие фразы дают возможность отступления — если вдруг передумают или не найдут лучшего варианта.

Как понять, что мужчина собирается бросить, по его словам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot