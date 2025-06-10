Пуля в лоб: Американского фотографа расстреляли на протестах в Лос-Анджелесе

Фотограф газеты New York Post Тоби Кенхэм получил ранения от резиновой пули в лоб во время съёмки беспорядков в Лос-Анджелесе, сообщает издание. Инцидент произошел 7 июня, когда рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре города вылился в столкновения с протестующими.

Тоби Кенхэм, выполняя задание New York Post и находясь на возвышенности рядом с шоссе 101, снимал на видео противостояние между полицией и демонстрантами. В статье говорится, что один из сотрудников дорожного патруля Калифорнии неожиданно выстрелил в него с расстояния около 90 метров.

Кенхэм сообщил, что в момент выстрела находился один и был одет в жилет с маркировкой СМИ. Он также отметил, что за мгновение до этого рядом с ним разорвалась светошумовая граната, повредившая его одежду.