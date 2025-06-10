ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 18:08

Пуля в лоб: Американского фотографа расстреляли на протестах в Лос-Анджелесе

Фотограф NYP получил резиновую пулю в лоб во время беспорядков в Калифорнии

Раненый от резиновой пули фотограф Тоби Кенхэм. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/recce_plt/Toby Canham

Раненый от резиновой пули фотограф Тоби Кенхэм. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/recce_plt/Toby Canham

Фотограф газеты New York Post Тоби Кенхэм получил ранения от резиновой пули в лоб во время съёмки беспорядков в Лос-Анджелесе, сообщает издание. Инцидент произошел 7 июня, когда рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре города вылился в столкновения с протестующими.

Тоби Кенхэм, выполняя задание New York Post и находясь на возвышенности рядом с шоссе 101, снимал на видео противостояние между полицией и демонстрантами. В статье говорится, что один из сотрудников дорожного патруля Калифорнии неожиданно выстрелил в него с расстояния около 90 метров.

Кенхэм сообщил, что в момент выстрела находился один и был одет в жилет с маркировкой СМИ. Он также отметил, что за мгновение до этого рядом с ним разорвалась светошумовая граната, повредившая его одежду.

Департамент полиции Лос-Анджелеса отказался комментировать инцидент, сославшись на необходимость расследования.

Лос-Анджелес в осаде: Протесты, морпехи и угроза гражданской войны в США
Лос-Анджелес в осаде: Протесты, морпехи и угроза гражданской войны в США

Напомним, что с 7 июня в Лос-Анджелесе идут протесты против депортации нелегальных мигрантов. Тысячи людей строят баррикады и сталкиваются с полицией, применяющей резиновые пули и слезоточивый газ. Президент США отправил в город нацгвардию для подавления беспорядков. Задержано около 80 человек. Волнения перекинулись на Техас, где полиция использует перцовый газ и шумовые гранаты, проводя аресты.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar