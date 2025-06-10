Пуля в лоб: Американского фотографа расстреляли на протестах в Лос-Анджелесе
Фотограф NYP получил резиновую пулю в лоб во время беспорядков в Калифорнии
Раненый от резиновой пули фотограф Тоби Кенхэм. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/recce_plt/Toby Canham
Фотограф газеты New York Post Тоби Кенхэм получил ранения от резиновой пули в лоб во время съёмки беспорядков в Лос-Анджелесе, сообщает издание. Инцидент произошел 7 июня, когда рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре города вылился в столкновения с протестующими.
Тоби Кенхэм, выполняя задание New York Post и находясь на возвышенности рядом с шоссе 101, снимал на видео противостояние между полицией и демонстрантами. В статье говорится, что один из сотрудников дорожного патруля Калифорнии неожиданно выстрелил в него с расстояния около 90 метров.
Кенхэм сообщил, что в момент выстрела находился один и был одет в жилет с маркировкой СМИ. Он также отметил, что за мгновение до этого рядом с ним разорвалась светошумовая граната, повредившая его одежду.
Департамент полиции Лос-Анджелеса отказался комментировать инцидент, сославшись на необходимость расследования.
Напомним, что с 7 июня в Лос-Анджелесе идут протесты против депортации нелегальных мигрантов. Тысячи людей строят баррикады и сталкиваются с полицией, применяющей резиновые пули и слезоточивый газ. Президент США отправил в город нацгвардию для подавления беспорядков. Задержано около 80 человек. Волнения перекинулись на Техас, где полиция использует перцовый газ и шумовые гранаты, проводя аресты.