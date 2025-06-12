Нестандартная ситуация: Заслуженный пилот указал на необычный момент в крушении Boeing 787 в Индии

Крушение Boeing 787 в Индии выглядит как крайне нестандартная авиакатастрофа. Такое мнение выразил заслуженный пилот Олег Смирнов.

«Ситуация создалась нестандартная: сразу после взлёта командир корабля объявил Mayday — это международный сигнал об опасности, которая происходит на борту. Больше экипаж ничего не сообщил, вся история длилась около минуты. Всё произошло мгновенно и закончилось трагически», — отметил он в разговоре с RT.

Собеседник издания добавил, что шансы находившихся на борту на выживание были близки к нулю из-за полной заправки баков. При падении воздушного суда взорвались около 100 тонн керосина.