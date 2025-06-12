Нестандартная ситуация: Заслуженный пилот указал на необычный момент в крушении Boeing 787 в Индии
Пилот Смирнов: В баках разбившегося в Индии Boeing 787 было 100 тонн керосина
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media_works
Крушение Boeing 787 в Индии выглядит как крайне нестандартная авиакатастрофа. Такое мнение выразил заслуженный пилот Олег Смирнов.
«Ситуация создалась нестандартная: сразу после взлёта командир корабля объявил Mayday — это международный сигнал об опасности, которая происходит на борту. Больше экипаж ничего не сообщил, вся история длилась около минуты. Всё произошло мгновенно и закончилось трагически», — отметил он в разговоре с RT.
Собеседник издания добавил, что шансы находившихся на борту на выживание были близки к нулю из-за полной заправки баков. При падении воздушного суда взорвались около 100 тонн керосина.
Эксперт обратил внимание на нарушение международных норм безопасности — самолёт рухнул на жилую застройку вблизи аэропорта. При этом он подчеркнул, что инцидент произошёл с Boeing последнего поколения, считающимся одним из самых надёжных лайнеров в мире. Смирнов выразил надежду, что данные бортовых самописцев помогут установить точную причину катастрофы.
Напомним, авиакатастрофа с Boeing 787-8 Dreamliner произошла сегодня на взлёте из аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат). Борт летел по рейсу AI171 Ахмедабад — Лондон и рухнул почти сразу после того, как поднялся в воздух. Предварительно, на борту находились 242 человека, включая 12 членов команды, среди них не было россиян. Одна из версий трагедии — ошибка пилота.