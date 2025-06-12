Число погибших в результате крушения самолёта в Индии достигло 290 человек

Количество погибших в результате крушения пассажирского самолёта в индийском Ахмедабаде продолжает расти. Как передаёт агентство Reuters со ссылкой на полицию, число жертв уже превысило 290 человек. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

«Более 290 человек погибли в результате авиакатастрофы в индийском городе Ахмедабад», — говорится в сообщении.