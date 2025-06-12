Число погибших в результате крушения самолёта в Индии достигло 290 человек
Reuters: Более 290 человек погибли в авиакатастрофе в Индии
Обломки после крушения самолёта в Индии. Обложка © Х / Patriot in Chief
Количество погибших в результате крушения пассажирского самолёта в индийском Ахмедабаде продолжает расти. Как передаёт агентство Reuters со ссылкой на полицию, число жертв уже превысило 290 человек. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются.
«Более 290 человек погибли в результате авиакатастрофы в индийском городе Ахмедабад», — говорится в сообщении.
Одним из чудом спасшихся оказался 40-летний Рамеш Вишвашкумар, британский подданный, который во время полёта сидел в кресле 11А. По его словам, сразу после взлёта раздался сильный грохот, после чего лайнер рухнул.
Напомним, что сегодня в районе аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат) произошла трагедия — самолёт Boeing 787-8 Dreamliner, летевший рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился почти сразу после взлёта. Изначально сообщалось, что на борту находились 242 человека. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой.