Россияне семь часов прождали вылета в Израиль, но рейс отменили

Россияне, летевшие в Израиль, застряли в Сочи из-за отменённых рейсов. Пассажиры заявили, что компания Red Wings трижды переносила рейс в сумме на 7 часов, а потом сообщили, что борт на техобслуживании. Рейс в итоге отменили. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Россияне застряли в сочинском аэропорту из-за отмены рейса в Израиль. Видео © Telegram/ SHOT

Как рассказала одна из пассажирок, накануне она летела из родного Екатеринбурга в Тель-Авив к своему супругу, делала пересадку в Сочи утром. Вылететь в Израиль должна была ещё вчера в 16:45. Она получила уведомление, что рейс перенесли на час. Через некоторое время пришло сообщение о переносе вылета на 4 часа, а потом — ещё на два.

Среди других пассажиров — беременные, родители с маленькими детьми, пожилые, инвалиды. Пассажиров собрали у стойки регистрации и сообщили о технических неполадках, организовали трансфер до отеля, где они провели 4 часа. А потом людей вернули в аэропорт, они прошли регистрацию, но им сообщили об очередных задержках.

Вылет должен был состояться в 23:25, но его снова стали переносить, утверждает Карина. Обстановка, по словам девушки, сложилась крайне напряжённая: все измученные, усталые, еды и воды не дают, никто ничего не мог объяснить. Некоторые из-за нервов и стресса сдали билеты.