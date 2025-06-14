ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 12:28

«Крах Украины»: Раскрыты цели Армии России под Днепропетровском

Экс-вагнеровец Луговой: ВС РФ имеют право действовать под Днепропетровском

Военные. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Военные. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Армия России имеет полное право действовать в Днепропетровской области для дальнейшего освобождения и защиты ДНР, уверен экс-командир ЧВК «Вагнер» Константин Луговой. Однако, по его словам, боевые действия в данном регионе имеют не только тактические, но и медийные цели.

«Наша задача в медиапространстве тоже побеждать противника, создавать напряжение внутри страны — для того, чтобы народ уже понял сам, что нынешний режим ведёт к краху. И Украина теряет огромное количество людей», — подчеркнул собеседник 360.ru.

ВС РФ вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области
ВС РФ вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области

Напомним, 8 июня Минобороны РФ официально подтвердило заход ВС РФ в Днепропетровскую область. На Западе уверены, что российские военные нанесли стратегический удар по Украине и что утрата региона станет поворотным моментом в ходе СВО. В Госдуме отметили, что область может войти в состав РФ. Эксперты полагают, что выход к западной границе ДНР приведёт к обрушению обороны ВСУ.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar