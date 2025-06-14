«Крах Украины»: Раскрыты цели Армии России под Днепропетровском

Армия России имеет полное право действовать в Днепропетровской области для дальнейшего освобождения и защиты ДНР, уверен экс-командир ЧВК «Вагнер» Константин Луговой. Однако, по его словам, боевые действия в данном регионе имеют не только тактические, но и медийные цели.