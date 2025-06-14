«Крах Украины»: Раскрыты цели Армии России под Днепропетровском
Экс-вагнеровец Луговой: ВС РФ имеют право действовать под Днепропетровском
Военные. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Армия России имеет полное право действовать в Днепропетровской области для дальнейшего освобождения и защиты ДНР, уверен экс-командир ЧВК «Вагнер» Константин Луговой. Однако, по его словам, боевые действия в данном регионе имеют не только тактические, но и медийные цели.
«Наша задача в медиапространстве тоже побеждать противника, создавать напряжение внутри страны — для того, чтобы народ уже понял сам, что нынешний режим ведёт к краху. И Украина теряет огромное количество людей», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Напомним, 8 июня Минобороны РФ официально подтвердило заход ВС РФ в Днепропетровскую область. На Западе уверены, что российские военные нанесли стратегический удар по Украине и что утрата региона станет поворотным моментом в ходе СВО. В Госдуме отметили, что область может войти в состав РФ. Эксперты полагают, что выход к западной границе ДНР приведёт к обрушению обороны ВСУ.