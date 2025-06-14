Украина не передала РФ ни одного тела погибших военных в субботу
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В субботу Украина не передала России ни одного тела погибших военных, в то время как российская сторона передала Киеву ещё 1200 останков украинских военнослужащих. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российской переговорной группе.
«Украина не передала ни одного», — сказал собеседник агентства.
Напомним, изначально передача тел погибших военных ВСУ была запланирована на 7 июня, но не состоялась по вине Киева. Рефрижераторы с телами несколько дней стояли на границе в Брянской области. 11 июня украинская сторона наконец забрала 1212 тел и передала РФ 27 погибших военных. 13-го числа РФ передала Украине тела ещё 1200 солдат киевского режима. Сегодня Украина получила ещё столько же погибших военнослужащих. Таким образом на данный момент Москва передала Киеву 3600 тел из 6000 запланированных.