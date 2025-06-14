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Регион
14 июня, 14:25

В Абхазии задержали депутата Харазию, находившегося в розыске за убийство

Адгур Харазия. Обложка © council.gov.ru

Адгур Харазия. Обложка © council.gov.ru

В Сухуме сотрудники МВД и СГБ Абхазии задержали местного жителя Баграта Сурмаву, подозреваемого в обстреле дома бывшего депутата Адгура Харазии. Инцидент произошёл в декабре 2024 года, когда неизвестные выпустили по дому политика не менее 25 автоматных очередей. Кроме того, силовики задержали самого Харазию, находившегося в розыске шесть месяцев за убийство.

В Абхазии задержали депутата Харазию. Видео © Telegram / МВД Абхазии

«Экс-депутата Харазию задержали 14 июня. С целью реализации задержания на место отправились лично председатель Службы госбезопасности Дмитрий Дбар и вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут», — говорится в сообщении полиции.

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Напомним, 19 декабря Харазия устроил стрельбу в здании парламента Абхазии. В результате нападения погиб депутат Голандзия, а их коллега Кан Кварчия был ранен. Харазия скрылся с места преступления. Парламент отреагировал на ситуацию, лишив его депутатской неприкосновенности. Генеральная прокуратура начала расследование убийства, возбудив уголовное дело. Вскоре после этого инцидента, неизвестные обстреляли дом экс-депутата.

Александра Мышляева
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