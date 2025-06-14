В Абхазии задержали депутата Харазию, находившегося в розыске за убийство

В Сухуме сотрудники МВД и СГБ Абхазии задержали местного жителя Баграта Сурмаву, подозреваемого в обстреле дома бывшего депутата Адгура Харазии. Инцидент произошёл в декабре 2024 года, когда неизвестные выпустили по дому политика не менее 25 автоматных очередей. Кроме того, силовики задержали самого Харазию, находившегося в розыске шесть месяцев за убийство.