Украинские власти уже охвачены смятением, поскольку внимание западных партнёров неизбежно смещается, а значительная часть оборонной помощи теперь может быть перенаправлена Израилю, вступившему в конфликт с Ираном. Об этом сообщил в беседе с Kp.ru российский посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Это, конечно, серьёзно отвлекает усилия Запада. Конфликт на Ближнем Востоке, инспирированный Израилем – это новая точка напряжения. Она поддерживается активно. Спонсируется и подталкивается странами Запада. Которые являются такими же соучастниками конфликта на территории Украины», — отметил дипломат.

Мирошник подчеркнул, что кризис на Ближнем Востоке спровоцирован Израилем при активной поддержке стран Запада. Это отвлекает их ресурсы от украинского направления. Выходит, что западные государства являются «соучастниками» обоих конфликтов.