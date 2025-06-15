Фокус смещается: В МИД считают, что Израиль вынудит Зеленского подписать меморандум России
Посол Мирошник: Киев из-за конфликта Ирана и Израиля согласится на условия РФ
Владимир Зеленский. Обложка © X / Volodymyr Zelenskyy
Украинские власти уже охвачены смятением, поскольку внимание западных партнёров неизбежно смещается, а значительная часть оборонной помощи теперь может быть перенаправлена Израилю, вступившему в конфликт с Ираном. Об этом сообщил в беседе с Kp.ru российский посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Это, конечно, серьёзно отвлекает усилия Запада. Конфликт на Ближнем Востоке, инспирированный Израилем – это новая точка напряжения. Она поддерживается активно. Спонсируется и подталкивается странами Запада. Которые являются такими же соучастниками конфликта на территории Украины», — отметил дипломат.
Мирошник подчеркнул, что кризис на Ближнем Востоке спровоцирован Израилем при активной поддержке стран Запада. Это отвлекает их ресурсы от украинского направления. Выходит, что западные государства являются «соучастниками» обоих конфликтов.
Посол добавил, что Москва видит в сложившейся ситуации стратегическое преимущество для урегулирования украинского вопроса. Он предположил, ранее отклонённые условия из мирного меморандума России теперь могут уже и не показаться Киеву такими уж жёсткими. Если это произойдёт, ситуация на Украине обретёт иной вектор развития.
Аналитики тоже считают, что США ринутся помогать Израилю, задвинув Украину на задний план. Это понимает и Владимир Зеленский, открыто признавая, что конфликт Тель-Авива и Тегерана явно усугубляет ситуацию для Киева. К примеру, Штаты недавно уже отдали израильской армии 20 тысяч ракет-перехватчиков, которых очень ждали ВСУ. Глава киевского режима заявил, что для них это был удар.