Полиция Ирана обезвредила бомбу в пригороде Тегерана за минуты до взрыва

Правоохранительные органы Ирана обезвредили взрывное устройство, которое было установлено в городе Рей, расположенном на юге от Тегерана. Об этом информирует агентство NourNews.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что «Тегеран сгорит», если Иран продолжит атаки баллистическими ракетами. Он обвинил верховного лидера Али Хаменеи в том, что тот «превращает граждан Ирана в заложников», реализуя план, из-за которого граждане Ирана дорого заплатят за обстрелы Тель-Авива.