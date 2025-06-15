Полиция Ирана обезвредила бомбу в пригороде Тегерана за минуты до взрыва
NourNews: В Иране обезвредили взрывное устройство в пригороде Тегерана
Обложка © ТАСС / АР
Правоохранительные органы Ирана обезвредили взрывное устройство, которое было установлено в городе Рей, расположенном на юге от Тегерана. Об этом информирует агентство NourNews.
Согласно предоставленным данным, устройство могло сработать всего через несколько минут.
Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что «Тегеран сгорит», если Иран продолжит атаки баллистическими ракетами. Он обвинил верховного лидера Али Хаменеи в том, что тот «превращает граждан Ирана в заложников», реализуя план, из-за которого граждане Ирана дорого заплатят за обстрелы Тель-Авива.
Напомним, конфликт между Ираном и Израилем обострился в ночь на 13 июня, когда ЦАХАЛ начал операцию «Восходящий лев», нанеся мощные удары по военным и ядерным объектам Ирана. По данным иранской стороны, погибло 128 человек, 900 получили ранения. Кроме того, подтверждена гибель 8 высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции Ирана. Также сегодня ЦАХАЛ впервые с обострения конфликта между странами обстрелял иранскую территорию днём.