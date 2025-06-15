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15 июня, 17:44

Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге приостанавливает работу с 16 июня

Санкт-Петербург. Обложка © Freepik / bearfotos

Санкт-Петербург. Обложка © Freepik / bearfotos

Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге объявило о приостановке работы с 16 июня. Эта информация была опубликована в официальном Telegram представительства.

«Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге не будет открыто с 16 июня до дальнейшего уведомления. Консульские услуги в данный период оказываться не будут», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что актуальные обновления по данной ситуации будут публиковаться в социальных сетях консульства.

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Напомним, 13 июня Израиль нанёс массированный удар по Ирану, объяснив его «защитой от ядерной угрозы». В ночь на 14 июня Иран ответил контрударом, после чего стороны начали обмениваться атаками. По данным Минздрава Ирана, израильские обстрелы унесли жизни 128 человек, 900 получили ранения. Подтверждена гибель 8 высокопоставленных офицеров КСИР. Сегодня, впервые с начала эскалации, ЦАХАЛ атаковал Иран днём.

Анастасия Никонорова
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