Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге приостанавливает работу с 16 июня

Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге объявило о приостановке работы с 16 июня. Эта информация была опубликована в официальном Telegram представительства.

«Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге не будет открыто с 16 июня до дальнейшего уведомления. Консульские услуги в данный период оказываться не будут», — говорится в сообщении.