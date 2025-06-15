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15 июня, 20:56

Колония-крепость в Малой Локне, где остановили ВСУ, станет памятником

Оставшееся основание колонии в Малой Локне. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Оставшееся основание колонии в Малой Локне. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Колония-крепость в Малой Локне под Суджей в Курской области, где российские солдаты остановили вторжение ВСУ, станет памятным местом. Сейчас предстоит оценить, подлежит ли женская колония восстановлению. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«УФСИН будет оценивать состояние колонии и возможность её восстановления, потому что она была градообразующей. Конечно, это станет местом памяти наших воинов, которые не пропустили врага в тыл», — рассказал Хинштейн.

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Как сообщал Life.ru, в 2024 году оборону в здании женской колонии в Курской области возглавил Сергей Чебнёв с позывным Отмель. Комбат со своим батальоном девятого полка 18-й дивизии одним из первых прилетел отбивать вторжение украинских боевиков. Эту колонию в Малой Локне российские бойцы превратили в Брестскую крепость. Рядом с ней и нашли павшего в бою командира Чебнёва. Командира похоронили на родине — в Калининграде. На курской земле пообещали увековечить имя Героя.

Лия Мурадьян
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