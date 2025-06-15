Колония-крепость в Малой Локне, где остановили ВСУ, станет памятником

Колония-крепость в Малой Локне под Суджей в Курской области, где российские солдаты остановили вторжение ВСУ, станет памятным местом. Сейчас предстоит оценить, подлежит ли женская колония восстановлению. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«УФСИН будет оценивать состояние колонии и возможность её восстановления, потому что она была градообразующей. Конечно, это станет местом памяти наших воинов, которые не пропустили врага в тыл», — рассказал Хинштейн.