«Ситуация нервозная»: Россиян призвали покинуть Израиль через Египет
Посольство РФ рекомендовало россиянам покинуть Израиль через Египет
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tupungato
Россиянам рекомендуется покинуть Израиль до стабилизации ситуации. Об этом заявил посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов.
«Ситуация нервозная, прямо должен признать. И опасность жизни и здоровью и дипломатов, и российских граждан, которые находятся в Израиле, отнюдь не эфемерная», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24».
Викторов добавил, что россиянам стоит выезжать из Израиля через Египет, отметив, что несколько десятков человек уже воспользовались этим маршрутом. Он пояснил, что такая возможность действительно есть: на юге Израиля, возле Эйлата, работает круглосуточный пограничный переход с Египтом. Оттуда можно добраться до Шарм-эш-Шейха или Каира и улететь в Россию. Викторов уточнил, что российским гражданам виза не требуется — для въезда в Египет достаточно действующих российских документов.
Напомним, в ночь на 13 июня началась масштабная израильская военная операция «Восходящий лев», нацеленная на ядерные объекты Ирана. В ответ Иран поднял красный флаг мести и начал наносить удары по территории еврейского государства. По последним данным, в Израиле погибли 24 человека, в Иране — 224. В Тегеране заявили, что операция против врага будет продолжаться до уничтожения режима. Кроме того, Тегеран также призвал СБ ООН принять резолюцию с осуждением агрессии Израиля.