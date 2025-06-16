ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 10:01

«Ситуация нервозная»: Россиян призвали покинуть Израиль через Египет

Посольство РФ рекомендовало россиянам покинуть Израиль через Египет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tupungato

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tupungato

Россиянам рекомендуется покинуть Израиль до стабилизации ситуации. Об этом заявил посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов.

«Ситуация нервозная, прямо должен признать. И опасность жизни и здоровью и дипломатов, и российских граждан, которые находятся в Израиле, отнюдь не эфемерная», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Викторов добавил, что россиянам стоит выезжать из Израиля через Египет, отметив, что несколько десятков человек уже воспользовались этим маршрутом. Он пояснил, что такая возможность действительно есть: на юге Израиля, возле Эйлата, работает круглосуточный пограничный переход с Египтом. Оттуда можно добраться до Шарм-эш-Шейха или Каира и улететь в Россию. Викторов уточнил, что российским гражданам виза не требуется — для въезда в Египет достаточно действующих российских документов.

В Кремле ответили на вопрос о полной эвакуации россиян из Ирана и Израиля
В Кремле ответили на вопрос о полной эвакуации россиян из Ирана и Израиля

Напомним, в ночь на 13 июня началась масштабная израильская военная операция «Восходящий лев», нацеленная на ядерные объекты Ирана. В ответ Иран поднял красный флаг мести и начал наносить удары по территории еврейского государства. По последним данным, в Израиле погибли 24 человека, в Иране — 224. В Тегеране заявили, что операция против врага будет продолжаться до уничтожения режима. Кроме того, Тегеран также призвал СБ ООН принять резолюцию с осуждением агрессии Израиля.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Иран
  • Египет
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar