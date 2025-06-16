«Ситуация нервозная»: Россиян призвали покинуть Израиль через Египет

«Ситуация нервозная, прямо должен признать. И опасность жизни и здоровью и дипломатов, и российских граждан, которые находятся в Израиле, отнюдь не эфемерная», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Викторов добавил, что россиянам стоит выезжать из Израиля через Египет, отметив, что несколько десятков человек уже воспользовались этим маршрутом. Он пояснил, что такая возможность действительно есть: на юге Израиля, возле Эйлата, работает круглосуточный пограничный переход с Египтом. Оттуда можно добраться до Шарм-эш-Шейха или Каира и улететь в Россию. Викторов уточнил, что российским гражданам виза не требуется — для въезда в Египет достаточно действующих российских документов.