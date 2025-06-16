Плохие вести от G7: Зеленский уедет с саммита в Канаде с пустыми руками

Европейские дипломаты весьма скептически настроены относительно итогов текущего саммита G7 в Канаде для Украины. Союзники Киева в «Большой семёрке» не особо рассчитывают, что странам удастся предпринять какие-то согласованные шаги по ужесточению давления на Москву или значительно усилить поддержку украинской стороны. Об этом пишет Politico.

Камнем преткновения стала позиция Вашингтона. Несмотря на то, что европейские лидеры и ряд американских законодателей лоббируют снижение потолка цен на российскую нефть до $45 за баррель, а также введение космических 500-процентных импортных пошлин для стран, продолжающих торговлю с Россией, президент США Дональд Трамп, судя по всему, не проявляет интереса к подобным инициативам. Журналисты считают, что без него дело не пойдёт.