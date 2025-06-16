Плохие вести от G7: Зеленский уедет с саммита в Канаде с пустыми руками
Politico: Страны G7 не смогут согласовать помощь Киеву на саммите в Канаде
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Европейские дипломаты весьма скептически настроены относительно итогов текущего саммита G7 в Канаде для Украины. Союзники Киева в «Большой семёрке» не особо рассчитывают, что странам удастся предпринять какие-то согласованные шаги по ужесточению давления на Москву или значительно усилить поддержку украинской стороны. Об этом пишет Politico.
Камнем преткновения стала позиция Вашингтона. Несмотря на то, что европейские лидеры и ряд американских законодателей лоббируют снижение потолка цен на российскую нефть до $45 за баррель, а также введение космических 500-процентных импортных пошлин для стран, продолжающих торговлю с Россией, президент США Дональд Трамп, судя по всему, не проявляет интереса к подобным инициативам. Журналисты считают, что без него дело не пойдёт.
Таким образом, на встрече лидеров ведущих мировых держав, проходящей с 15 по 17 июня в Альберте, значимых сдвигов по украинской повестке, вероятно, не произойдёт.
Ранее в Совфеде РФ указывали, что страны G7 утратили своё единство. Штаты не хотят присоединяться к уменьшению потолка цен на российскую нефть, поэтому остальные государства попытаются сделать это в обход США. Известно также, что Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским, который тоже будет присутствовать на саммите. Эксперты отмечают, что сделать это американского лидера уговорили европейские союзники Киева.