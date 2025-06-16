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16 июня, 13:15

Вестники обмена? Гости из США прилетели в колонию к американскому сержанту Блэку

Американские дипломаты прилетали на Дальний Восток к осуждённому сержанту Блэку

Гордон Блэк. Обложка © ТАСС / АР

Гордон Блэк. Обложка © ТАСС / АР

Американские дипломаты посещали колонию на Дальнем Востоке, где отбывает наказание осуждённый за избиение и ограбление возлюбленной сержант американской армии Гордон Блэк. Об этом РИА «Новости» заявил источник, не уточнив больше никаких подробностей.

«Американские дипломаты приезжали в колонию на Дальнем Востоке, где отбывает наказание Гордон Блэк», — сообщил источник.

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Осужденный в РФ американец Блэк не будет просить об амнистии и надеется на обмен

Информация о задержании американского военнослужащего во Владивостоке появилась ещё 6 мая. Сообщалось, что он приехал в Россию из Южной Кореи по собственной инициативе, чтобы встретиться со своей девушкой, с которой у него возник конфликт. Ссора переросла в применение физической силы и кражу 10 тысяч рублей. Сам Гордон Блэк представил другую версию событий и отрицал свою вину. Даже пострадавшая просила освободить его от ответственности, ссылаясь на психическое состояние бойфренда. Тем не менее суд приговорил иностранца к трём годам и двум месяцам лишения свободы.

Наталья Афонина
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