Вестники обмена? Гости из США прилетели в колонию к американскому сержанту Блэку
Американские дипломаты прилетали на Дальний Восток к осуждённому сержанту Блэку
Гордон Блэк. Обложка © ТАСС / АР
Американские дипломаты посещали колонию на Дальнем Востоке, где отбывает наказание осуждённый за избиение и ограбление возлюбленной сержант американской армии Гордон Блэк. Об этом РИА «Новости» заявил источник, не уточнив больше никаких подробностей.
«Американские дипломаты приезжали в колонию на Дальнем Востоке, где отбывает наказание Гордон Блэк», — сообщил источник.
Информация о задержании американского военнослужащего во Владивостоке появилась ещё 6 мая. Сообщалось, что он приехал в Россию из Южной Кореи по собственной инициативе, чтобы встретиться со своей девушкой, с которой у него возник конфликт. Ссора переросла в применение физической силы и кражу 10 тысяч рублей. Сам Гордон Блэк представил другую версию событий и отрицал свою вину. Даже пострадавшая просила освободить его от ответственности, ссылаясь на психическое состояние бойфренда. Тем не менее суд приговорил иностранца к трём годам и двум месяцам лишения свободы.