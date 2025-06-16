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16 июня, 20:20

Первый шаг минеральной сделки: Киев готовит тендер на разработку месторождения лития

NYT: Украина начала реализацию минеральной сделки с США

Украина сделала важный шаг в реализации соглашения с США по разработке минеральных ресурсов. Об этом сообщило американское издание The New York Times.

Киев начал готовить тендер на разработку крупнейшего литиевого месторождения Добра, расположенного в Кировоградской области в центре страны.

Этот шаг стал первым конкретным действием в рамках соглашения между Киевом и Вашингтоном, согласно которому половина доходов от добычи полезных ископаемых будет направляться в совместный американо-украинский фонд.

Среди претендентов на участие в тендере значится консорциум, включающий компанию TechMet, частично принадлежащую Правительству США, а также миллиардера Рональда Лаудера, который имеет связи с американским президентом Дональдом Трампом.

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Отметим, заключение сделки по недрам вызвало резкую критику в адрес украинских властей. Эксперты указали, что соглашение Киева с США превратило страну в американскую колонию. В Раде заявили, что в условиях сделки нет никаких гарантий безопасности. США в то же время признали, что Трамп этим соглашением «привязал» себя к Украине. Сам глава Белого дома убеждён, что оно принесёт Штатам миллиарды долларов.

Обложка © unsplash.com / Max Kukurudziak

Юния Ларсон
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