Первый шаг минеральной сделки: Киев готовит тендер на разработку месторождения лития

Украина сделала важный шаг в реализации соглашения с США по разработке минеральных ресурсов. Об этом сообщило американское издание The New York Times.

Киев начал готовить тендер на разработку крупнейшего литиевого месторождения Добра, расположенного в Кировоградской области в центре страны.

Этот шаг стал первым конкретным действием в рамках соглашения между Киевом и Вашингтоном, согласно которому половина доходов от добычи полезных ископаемых будет направляться в совместный американо-украинский фонд.