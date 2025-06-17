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17 июня, 12:08

В Пулково в преддверии ПМЭФ увеличили пропускную способность зоны прибытия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / valerii eidlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / valerii eidlin

Пропускная способность зоны прибытия в аэропорту Пулково возрастёт на 40% благодаря запуску новой транспортной линии. Эта полоса, предназначенная для движения личного транспорта и такси, проходит вдоль пассажирского терминала, сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», осуществляющей управление аэропортом Пулково.

«Новая дорога предназначена для движения личного транспорта и такси, что позволит сократить время пребывания автомобилей в зоне прибытия (на уровне 1-го этажа)», — говорится в сообщении.

Максимальное время, которое потребуется транспортному средству для проезда от въездного шлагбаума до выезда (включая все операции с пассажирами), составит четыре минуты.

Новый участок был открыт своевременно — к началу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) и в преддверии летнего сезона, когда традиционно возрастает интенсивность движения, добавили в пресс-службе.

Радужная форель и щучья икра за 6500: Стало известно меню ПМЭФ-2025
Радужная форель и щучья икра за 6500: Стало известно меню ПМЭФ-2025

Напомним, что форум будет проходить с 18 до 21 июня. География участников ПМЭФ-2025 охватывает 140 стран, от которых уже подтверждено присутствие 20 тысяч представителей. Одним из наиболее ярких событий станет выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии. В ходе работы ПМЭФ будут подняты вопросы, касающиеся углубления внешнеэкономических связей России с другими государствами. Ранее Life.ru поделился первыми кадрами с площадки проведения ПМЭФ-2025.

Ольга Сливченко
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