В Пулково в преддверии ПМЭФ увеличили пропускную способность зоны прибытия

Пропускная способность зоны прибытия в аэропорту Пулково возрастёт на 40% благодаря запуску новой транспортной линии. Эта полоса, предназначенная для движения личного транспорта и такси, проходит вдоль пассажирского терминала, сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», осуществляющей управление аэропортом Пулково.

«Новая дорога предназначена для движения личного транспорта и такси, что позволит сократить время пребывания автомобилей в зоне прибытия (на уровне 1-го этажа)», — говорится в сообщении.

Максимальное время, которое потребуется транспортному средству для проезда от въездного шлагбаума до выезда (включая все операции с пассажирами), составит четыре минуты.