В Пулково в преддверии ПМЭФ увеличили пропускную способность зоны прибытия
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / valerii eidlin
Пропускная способность зоны прибытия в аэропорту Пулково возрастёт на 40% благодаря запуску новой транспортной линии. Эта полоса, предназначенная для движения личного транспорта и такси, проходит вдоль пассажирского терминала, сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», осуществляющей управление аэропортом Пулково.
«Новая дорога предназначена для движения личного транспорта и такси, что позволит сократить время пребывания автомобилей в зоне прибытия (на уровне 1-го этажа)», — говорится в сообщении.
Максимальное время, которое потребуется транспортному средству для проезда от въездного шлагбаума до выезда (включая все операции с пассажирами), составит четыре минуты.
Новый участок был открыт своевременно — к началу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) и в преддверии летнего сезона, когда традиционно возрастает интенсивность движения, добавили в пресс-службе.
Напомним, что форум будет проходить с 18 до 21 июня. География участников ПМЭФ-2025 охватывает 140 стран, от которых уже подтверждено присутствие 20 тысяч представителей. Одним из наиболее ярких событий станет выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии. В ходе работы ПМЭФ будут подняты вопросы, касающиеся углубления внешнеэкономических связей России с другими государствами. Ранее Life.ru поделился первыми кадрами с площадки проведения ПМЭФ-2025.