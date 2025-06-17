Убийце, спрятавшему тело женщины в «Запорожце» Гоши Куценко, запросили 13 лет колонии

Прокурор запросил 13 лет тюрьмы для Альберта Абдуллина, обвиняемого в убийстве женщины, чьё тело было обнаружено в старом «Запорожце», принадлежавшем актёру Гоше Куценко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Дорогомиловский суд Москвы.