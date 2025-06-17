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17 июня, 15:30

Убийце, спрятавшему тело женщины в «Запорожце» Гоши Куценко, запросили 13 лет колонии

РИАН: Прокурор запросил 13 лет Абдуллину за убийство женщины в авто Куценко

Автомобиль Куценко, в котором было обнаружено тело женщины. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Автомобиль Куценко, в котором было обнаружено тело женщины. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Прокурор запросил 13 лет тюрьмы для Альберта Абдуллина, обвиняемого в убийстве женщины, чьё тело было обнаружено в старом «Запорожце», принадлежавшем актёру Гоше Куценко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Дорогомиловский суд Москвы.

«Назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сказал прокурор.

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19 ударов ножом: Раскрыты новые подробности в деле убийцы женщины из «Запорожца» Куценко

Напомним, в январе этого года в «Запорожце» на Кутузовском проспекте в Москве было обнаружено тело убитой женщины. Автомобиль принадлежал актёру Гоше Куценко. Он сразу вышел на связь и выразил соболезнования семье погибшей. Подозреваемого в совершении преступления быстро задержали. Он признался в убийстве и заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. На суде обвиняемый попросил отправить его в зону СВО.

Наталья Демьянова
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