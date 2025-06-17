Обезглавившего пенсионерку в Сарове хотят положить в психбольницу
Обвиняемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове хотят положить в психбольницу
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В Сарове завершено расследование резонансного дела об убийстве двух пенсионеров, сообщила прокуратура Нижегородской области. В декабре 2024 года в одной из квартир на проспекте Ленина были обнаружены тела 78-летнего мужчины и 77-летней женщины. У пенсионерки отсутствовала голова, а на теле пожилого мужчины были множественные ножевые ранения.
Вскоре полиция задержала 29-летнего местного жителя. Его действия квалифицировали по статье об убийстве двух лиц с особой жестокостью. В рамках следствия была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала: обвиняемый страдает параноидной шизофренией и нуждается в лечении в специализированном стационаре.
«Прокуратура Нижегородской области утвердила постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении жителя города Саров, уголовное дело в отношении направлено в Нижегородский областной суд», — подчеркивается в сообщении.
Это далкео не первый случай жестокого убийства в регионе. Ранее полиция установила личность 26-летнего мужчины, убившего двух женщин в Сарове. Он сначала задушил 34-летнюю дочь, затем зарезал её мать, поджёг квартиру и открыл газ, чтобы скрыть следы. Сначала следствие ошибочно считало, что женщины погибли в результате бытового конфликта между собой. Позже преступника нашли и задержали.