Маньяка-душителя Миргорода могут признать виновным ещё в 16 убийствах

30 января 2012 года Московский городской суд приговорил Миргорода к пожизненному заключению за убийства 16 человек. С июня 2000 года по июнь 2004 года в различных районах Северного, Северо-Западного и Северо-Восточного административных округов столицы, а также в Московской области преступник знакомился с жертвами под разными предлогами, предлагал услуги частного извоза или совместный досуг, затем нападал на них в безлюдных местах, совершая насильственные действия и душил их предметами одежды. Одна из жертв выжила после нападения. Она опознала Миргорода по фотографии и дала подробные показания о произошедшем. Подсудимый признал свою вину в совершении убийств, однако отрицал факт изнасилований, утверждая, что потерпевшие сами соглашались на половые акты. Возраст погибших варьировался от 15 до 48 лет.