Маньяка-душителя Миргорода могут признать виновным ещё в 16 убийствах
Суд требует признать маньяка Миргорода виновным в убийстве ещё 16 человек
Маньяк Владислав Миргород. Обложка © Telegram / «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»
В Головинском районном суде Москвы гособвинение просит признать маньяка-душителя Владислава Миргорода виновным в убийстве ещё 15 женщин и одного мужчины. Преступник уже отбывает пожизненный срок, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Прокурор отметил, что кроме серии убийств, Миргород пытался изнасиловать ещё одну свою потенциальную жертву. В связи с этим сторона обвинения просила назначить маньяку окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Миргород в зале суда. Видео © Telegram / «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»
В 2024 году прокурор, изучая одно из старых уголовных дел, обнаружил результаты судебной молекулярно-генетической экспертизы. Они подтвердили совпадение генетического профиля обвиняемого с ДНК Миргорода. Преступник был доставлен в Москву для следственных действий, где рассказал о новых жертвах.
30 января 2012 года Московский городской суд приговорил Миргорода к пожизненному заключению за убийства 16 человек. С июня 2000 года по июнь 2004 года в различных районах Северного, Северо-Западного и Северо-Восточного административных округов столицы, а также в Московской области преступник знакомился с жертвами под разными предлогами, предлагал услуги частного извоза или совместный досуг, затем нападал на них в безлюдных местах, совершая насильственные действия и душил их предметами одежды. Одна из жертв выжила после нападения. Она опознала Миргорода по фотографии и дала подробные показания о произошедшем. Подсудимый признал свою вину в совершении убийств, однако отрицал факт изнасилований, утверждая, что потерпевшие сами соглашались на половые акты. Возраст погибших варьировался от 15 до 48 лет.
В марте этого года в ходе дополнительного расследования Миргород признался в ещё в 13 убийствах, среди которых 12 женщин и один мужчина.