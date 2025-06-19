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Регион
19 июня, 05:31

Хинштейн рассказал, когда строители из КНДР приступят к работе на Курщине

Хинштейн: Строители из КНДР приступят к работе на Курщине после разминирования

Северокорейские специалисты. Обложка © ЦТАК

Северокорейские специалисты. Обложка © ЦТАК

Для участия в восстановительных работах в Курской области из КНДР будут отправлены шесть тысяч военных строителей и сапёров. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в интервью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«То есть у нас первый этап — это разминирование. Второй этап — это оценка разрушений, то есть работа сметчиков. Третий этап — строительство и восстановление. Вот военные строители из КНДР, очевидно, это третий этап»,сказал Хинштейн в интервью РИА Новости.

К 1 июля планируется представить президенту России Владимиру Путину программу восстановления приграничных районов трех областей, в том числе Курской. В настоящее время ведётся работа над её формированием.

«Найдём общий язык»: Хуснуллин прокомментировал привлечение строителей из КНДР в Россию
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Напомним, секретарь Совбеза Сергей Шойгу ранее сообщил о решении лидера КНДР Ким Чен Ына отправить в Курскую область тысячу сапёров и пять тысяч военных строителей. В Госдуме отметили, что это решение позволит направить российских специалистов на более важные задачи. Это не первый раз, когда Северная Корея помогает Курщине. Бойцы этой страны участвовали в боях в Курской области, содействуя российским силам в отражении украинского наступления. Они проявили героизм, помогая освободить регион.

Мария Любицкая
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