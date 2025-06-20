Эти 6 профессий притягивают несчастья — если работаете по пятой, срочно увольняйтесь

Иногда нам приходится зарабатывать разными способами. Но всякое действие имеет последствия, и не только репутационные, но и кармические. Казалось бы, в чём проблема, если ваша должность не нарушает законов Российской Федерации? Не всё так просто. Не все вредоносные для людей активности запрещены законами страны, некоторые просто очень жёстко регулируются, плюс государство и благотворительные организации принимают меры по снижению вреда. За примером далеко ходить не надо: это алкогольная индустрия. Каждый год алкоголь становится причиной смерти около 200 тысяч россиян, но запретить его сейчас невозможно. Далее расскажем, какие профессии портят карму и притягивают несчастья.

Стриптизёр

Стриптизёрство, другие эротические танцы — это заигрывание с грехом прелюбодеяния (а иногда и содомии). Фото © Freepik, © RuTube / Игровая зависимость

Казалось бы, в чём вред стриптиза? Одни люди танцуют в чём мать родила, другие смотрят на это, кричат и кидают на сцену деньги. Но тёмная сторона всё же есть. Во-первых, в стриптиз-клубы ходят в том числе и связанные браком люди. А поход «к стрипухам» — это опасная игра с грехом прелюбодеяния. Стриптизёры своими танцами вводят зрителей в соблазн. А ещё профессия иногда бывает связана с индустриями вебкама и проституции.

Актёр

Актёрство с давних времён считалось мистической профессией. Фото © Freepik

В наше время научились ценить актёров. Профессия считалась почётной в атеистическом СССР, а о гонорарах выходцев из Голливуда даже вспоминать бесполезно — слишком много нулей. Но ещё каких-то 500 или 800 лет назад актёров хоронили за кладбищенской оградой. Считалось, что искусство перевоплощения делает их греховными. На энергетическом плане тоже не всё безоблачно: актёры за свою жизнь проживают жизни других людей, существовавших или нет. А иногда даже животных. Душа актёра похожа на шкаф, его полки содержат другие души. Поэтому профессия притягивает сомнительные поступки. Например, ДТП Ефремова.

Микрофинансист

Он же — ростовщик. Заработок на людях в трудной жизненной ситуации портит карму. Фото © Shutterstock / FOTODOM / pathdoc

Микрофинансовые организации — горячая тема последних лет. Сиюминутные кредиты наличными в размере до ста тысяч рублей стали для россиян довольно заманчивой темой. За пользование этими услугами вас ждёт суровая расплата. Представим себе альтернативную вселенную и некую девушку, живущую там. Назовём её Виолой. Наша героиня не смогла закончить университет, немного потрудилась на неквалифицированных работах, где ей сильно недоплачивали. В один прекрасный момент Виола решила «послать всё куда подальше» и взяла в микрокредитной организации 26 тысяч рублей на поездку в другой город. У нас для девушки просто ужасные новости: проценты на микрокредитах огромные. Виоле придётся отдавать как минимум 260 тысяч. Неудивительно, что у микрофинансистов такая карма! А сочувствовать Виоле или считать, что бедолага сама виновата, — личное дело каждого.

Крупье

Заработок на людях, которые зависят от адреналина, — тоже такое себе. Фото © Freepik

Крупье — тот самый человек, который делает так, чтобы казино всегда было в выигрыше. «Гемблинг»-индустрия полна соблазнов. Она может быть хуже даже алкогольной зависимости: в случае водки человек губит своё здоровье, но всё-таки может остановиться, напитки не такие дорогие, чтобы, например, пропивать ради них квартиру в Ногинске. А в случае лудомании несчастный, больной адреналиновой зависимостью человек может решиться и на такое. Порча кармы очевидна.

Вышибала

В их мускулистых руках слишком много власти, что и делает их настолько неприятными людьми. Фото © Freepik

Вышибалы. Охранники. «Секьюрити». «Фейсеры». У них много имён. Вышибалы должны следить за порядком в танцевальных клубах и крупных барах. Ключевое слово — «должны». Оно не означает, что «секьюрити» действительно будут это делать. К задаче запугать первокурсника на входе они относятся с гораздо большим рвением, чем к перспективе разнимать двух крепких дерущихся мужиков. Они считают себя морпехами на спецзадании, ничем, по сути, не рискуя, наводят на молодёжь страх и ужас, потому и портят себе карму. А после гибели Руслана Досаева на фестивале Signal репутация вышибал как профессии, пожалуй, восстанавливаться будет не одно поколение.

Бармен

Бармен — это благородная профессия, но и у неё есть тёмная сторона. Фото © Freepik

Руслан Досаев был барменом. У этой профессии и правда репутация опасной. Например, если в баре нет вышибалы, бармен должен будет разбираться с буйными посетителями сам. Впрочем, посетители становятся такими агрессивными как раз под влиянием продукта, который им предоставил бармен, — алкоголя. В этом смысле бармен отличается от дилера только своей легальностью. И те, и другие продают страдания и смерть.