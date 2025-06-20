Путин начал выступление на пленарной сессии ПМЭФ

Вместе с главой государства в дискуссии примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий Королевской гвардией Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян, вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

Путин цитатой из Евангелия завершил встречу с главами мировых СМИ в рамках ПМЭФ

Путин цитатой из Евангелия завершил встречу с главами мировых СМИ в рамках ПМЭФ

Ранее в Кремле анонсировали, что выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2025 будет объёмным. В своей речи глава государства даст оценку развития национальной экономики и обозначит основные направления её развития.