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Регион
20 июня, 12:49

Путин начал выступление на пленарной сессии ПМЭФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Прямую трансляцию смотрите на Life.ru.

Вместе с главой государства в дискуссии примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий Королевской гвардией Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян, вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

Модератором заседания стал журналист из ОАЭ Надим Котеич.

Путин цитатой из Евангелия завершил встречу с главами мировых СМИ в рамках ПМЭФ
Путин цитатой из Евангелия завершил встречу с главами мировых СМИ в рамках ПМЭФ

Ранее в Кремле анонсировали, что выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2025 будет объёмным. В своей речи глава государства даст оценку развития национальной экономики и обозначит основные направления её развития.

Александра Вишнякова
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