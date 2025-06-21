В Госдуме призвали не ждать помощи от «умного дяди» Маска

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв заочно поспорил со своим коллегой Владиславом Даванковым, который заявил, что Илон Маск принесёт России много пользы, если ему предоставить ему политическое убежище. Парламентарий уверен, что вместо ожидания помощи из-за границы нам стоит самостоятельно работать во благо страны.

«Фантазии на тему того, что придёт какой-то умный дядя и сразу всё наладит, свойственны натурам ленивым и мечтательным. Нужно просто впрягаться и делать то, что нужно для процветания страны, не рассчитывая на то, что заграница нам поможет», — заявил Журавлёв.