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Регион
24 июня, 10:48

«Застал врасплох»: Трамп ошарашил американских чиновников своим заявлением

NYT: Заявление Трампа о перемирии Израиля и Ирана шокировало его администрацию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Заявление президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Израилем и Ираном шокировало некоторых членов его администрации. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Заявление, сделанное через несколько минут после 18:00 по восточному времени (1:00 мск), застало врасплох даже некоторых высокопоставленных сотрудников администрации Трампа», — говорится в публикации.

Согласно информации источника издания, в переговорах с Ираном о перемирии, проходивших как напрямую, так и через посредников, ключевую роль играли вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель Трампа Стив Уиткофф. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани выступал в качестве одного из посредников.
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Напомним, минувшей ночью Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня. Оно вступило в силу около 7:00 утра 24 июня по московскому времени. По словам американского лидера, запросы об этом они направили практически одновременно. Примечательно, что о своей победе и разгроме противника объявил как Тегеран, так и Тель-Авив.

Наталья Демьянова
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