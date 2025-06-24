Политолог рассказал, что за «теневой миротворец» на время успокоил Иран с Израилем

Внезапное перемирие между Ираном и Израилем могло иметь неожиданного архитектора. Столь стремительное угасание конфликта без закулисных манёвров выглядело бы необъяснимым, сообщил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Именно Эр-Рияд мог задействовать негласные каналы связи, влияя на все стороны, включая Вашингтон. Мотивация Саудовской Аравии ясна: её территория оказалась в зоне потенциального поражения, зажатая между противоборствующими сторонами.