Политолог рассказал, что за «теневой миротворец» на время успокоил Иран с Израилем
Политолог Перенджиев: Эр-Рияд мог повлиять на перемирие Ирана и Израиля
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Внезапное перемирие между Ираном и Израилем могло иметь неожиданного архитектора. Столь стремительное угасание конфликта без закулисных манёвров выглядело бы необъяснимым, сообщил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
Именно Эр-Рияд мог задействовать негласные каналы связи, влияя на все стороны, включая Вашингтон. Мотивация Саудовской Аравии ясна: её территория оказалась в зоне потенциального поражения, зажатая между противоборствующими сторонами.
«Именно Саудовская Аравия могла сыграть весьма и весьма важную роль в этом вопросе, зная, что это влиятельное государство на Ближнем Востоке. Эр-Рияд умеет договариваться, не всегда публично, а именно не в публичной сфере», — пояснил политолог.
Напомним, что прошлой ночью президент США заявил, что Тегеран и Тель-Авив условились прекратить огонь. При этом свои запросы представители стран подали почти одновременно. Спустя некоторое время в Израиле заявили, что иранская армия нарушила перемирие, поэтому ЦАХАЛ будет отвечать. Глава Белого дома был рассержен такими новостями.