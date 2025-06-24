СМИ узнали о звонке Трампа Нетаньяху с просьбой не бить по Ирану

Во вторник президент США Дональд Трамп связался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, призвав отказаться от удара по Ирану из-за предполагаемого нарушения перемирия, сообщил израильский источник порталу Axios.

По словам неназванного чиновника, Нетаньяху настаивал на необходимости ответа, но под давлением Трампа согласился резко ограничить операцию. Вместо массированной атаки по множеству целей Израиль нанес точечный удар лишь по одному объекту, минимизировав эскалацию.