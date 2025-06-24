СМИ узнали о звонке Трампа Нетаньяху с просьбой не бить по Ирану
Axios: Нетаньяху сократил масштаб атаки на Иран после звонка Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Во вторник президент США Дональд Трамп связался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, призвав отказаться от удара по Ирану из-за предполагаемого нарушения перемирия, сообщил израильский источник порталу Axios.
По словам неназванного чиновника, Нетаньяху настаивал на необходимости ответа, но под давлением Трампа согласился резко ограничить операцию. Вместо массированной атаки по множеству целей Израиль нанес точечный удар лишь по одному объекту, минимизировав эскалацию.
Ранее Трамп заявил, что Израилю следует проявлять сдержанность и не прибегать к бомбардировкам Ирана. Напомним, минувшей ночью Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня. Оно вступило в силу около 7:00 утра 24 июня по московскому времени. По словам американского лидера, запросы об этом они направили практически одновременно. Однако вскоре Израиль заявил о нарушении перемирия со стороны Ирана и начал подготовку к ответным действиям.