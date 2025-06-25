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25 июня, 09:42

Песков: Завершается выполнение достигнутых в Стамбуле договорённостей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

В настоящее время завершается реализация гуманитарных договорённостей, достигнутых на встрече делегаций России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент завершается выполнение договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что дата третьего раунда переговоров будет определена после выполнения договорённостей.

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Напомним, первый раунд переговоров России и Украины состоялся 16 мая. По его итогам стороны обменялись пленными по формуле «‎1000 на 1000». А 2 июня состоялся второй раунд стамбульских переговоров. В ходе переговоров была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Параллельно с этим, российская сторона выступила с инициативой о временном прекращении огня на 2-3 дня с целью организации вывоза тел погибших, однако Зеленский в хамской манере отклонил данное предложение. Также российская делегация передала украинской стороне свой вариант меморандума.

Александр Юнашев
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