Песков: Завершается выполнение достигнутых в Стамбуле договорённостей

В настоящее время завершается реализация гуманитарных договорённостей, достигнутых на встрече делегаций России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент завершается выполнение договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда», — сказал представитель Кремля на брифинге.