Песков: Завершается выполнение достигнутых в Стамбуле договорённостей
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В настоящее время завершается реализация гуманитарных договорённостей, достигнутых на встрече делегаций России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В настоящий момент завершается выполнение договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что дата третьего раунда переговоров будет определена после выполнения договорённостей.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины состоялся 16 мая. По его итогам стороны обменялись пленными по формуле «1000 на 1000». А 2 июня состоялся второй раунд стамбульских переговоров. В ходе переговоров была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Параллельно с этим, российская сторона выступила с инициативой о временном прекращении огня на 2-3 дня с целью организации вывоза тел погибших, однако Зеленский в хамской манере отклонил данное предложение. Также российская делегация передала украинской стороне свой вариант меморандума.