«Объединяя поколения»: Стартовали отборы для «Семейной зарницы» в регионах

В России начались отборочные этапы для участия в проекте «Семейная зарница». Его организуют Государственный фонд «Защитники Отечества», «Движение первых», «Юнармия» и Центр «Воин».

Участникам нужно будет показать свою физическую подготовку, смекалку и творческие способности. Наставниками команд станут ветераны специальной военной операции, которые знают, как важны взаимопомощь и командная работа.

«Семейная зарница» — это большой проект, который включает семьи из всех регионов страны. Он направлен на воспитание патриотизма, укрепление традиционных ценностей и передачу знаний от старших к младшим. Участникам нужно будет показать свою физическую подготовку, смекалку и творческие способности. Наставниками команд станут ветераны специальной военной операции, которые знают, как важны взаимопомощь и командная работа. «Уверена, что такой формат известной игры окажется очень популярным и востребованным», — подчеркнула статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

Каждый регион выберет одну семейную команду, в которую войдут родители и дети в возрасте от 12 до 16 лет. Артур Орлов, председатель «Движения первых», отметил важность новых форматов патриотической работы, таких как «Семейная зарница».

«Любовь к Родине начинается с семьи — именно здесь формируются базовые ценности человека. «Движение первых» вместе с Государственным фондом «Защитники Отечества», «Юнармией» и Центром «Воин» проводят «Семейную зарницу» впервые. Это важный шаг и в развитии системы патриотического воспитания, и в популяризации традиционных семейных ценностей», — отметил он.

В июле пройдёт заочный этап «Семейной зарницы». Участникам нужно будет записать творческие видеовизитки и продемонстрировать знания о государственности и военной истории России. По итогам этого этапа выберут 24 команды для финала игры, который пройдёт в сентябре 2025 года. Команды будут состязаться в различных испытаниях, включая военно-тактические игры и творческие конкурсы. Подготовку команд проведут ветераны СВО.

«Семейная зарница» позволяет объединить поколения, укрепить связь между родителями и детьми через совместное преодоление испытаний. Игра даёт ребятам возможность проявить навыки начальной военной подготовки, а также отдать дань памяти предкам и поддержать нынешних защитников страны», — отметил Герой России, участник президентской программы «Время героев», начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

Чтобы участвовать, семьям нужно обратиться в региональные филиалы фонда «Защитники Отечества». Адреса филиалов можно найти на сайте фонда.