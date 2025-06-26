Путин: Израильско-иранский конфликт ушёл в прошлое, можно работать с Востоком

Израильско-иранский конфликт остался в прошлом, что открывает новые возможности для сотрудничества ЕАЭС со странами Ближнего Востока. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме.

«В мае вступило в силу соглашение о свободной торговле с Ираном. Дай бог, сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, там конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава богу, будем считать в прошлом», — сказал российский лидер.