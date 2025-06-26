Путин: Израильско-иранский конфликт ушёл в прошлое, можно работать с Востоком
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Израильско-иранский конфликт остался в прошлом, что открывает новые возможности для сотрудничества ЕАЭС со странами Ближнего Востока. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме.
«В мае вступило в силу соглашение о свободной торговле с Ираном. Дай бог, сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, там конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава богу, будем считать в прошлом», — сказал российский лидер.
Как отметил глава государства, это позволит развивать отношения со всеми странами региона. По его словам, стабилизация ситуации способствует укреплению экономических связей.
Напомним, 13 июня Израиль атаковал Иран, обвинив в тайной разработке ядерного оружия. США решили примкнуть к израильтянам, поэтому 22 июня американские самолёты начали бомбить крупнейшие иранские ядерные объекты. По данным Белого дома, операция завершилась. При этом о победе объявили как Тегеран, так и Тель-Авив. Хаменеи позже указал, что еврейское государство и вовсе чуть не рухнуло.