Конец 80-летней истории: Польша закрыла Генконсульство РФ в Кракове
Генконсульство РФ в Кракове прекратило работу по требованию властей Польши
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Генконсульство России в Кракове прекратило работу по требованию властей Польши. Как пишет РИА «Новости», это положило конец 80-летней истории диппредставительства.
Напомним, в мае Польша решила прекратить работу российского Генерального консульства в Кракове и выслать трёх его сотрудников, объявив их персонами нон грата. В качестве причины в польском МИД указали, что российские спецслужбы якобы совершили «преступный акт диверсии против ТЦ на улице Марывильской в Варшаве». Однако политологи считают, что истинная причина закрытия — русофобская политика. Теперь в Польше осталось только одно генконсульство РФ — в Гданьске, а также консульский отдел посольства в Варшаве.