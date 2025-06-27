«Нельзя расслабляться»: Силы НАТО отработали прорыв ПВО РФ возле Карелии
«Известия»: ВВС НАТО отработали прорыв ПВО России вблизи Карелии
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В Финляндии около границы с Карелией завершились крупные учения авиации НАТО с участием более 70 единиц авиатехники, в том числе 40 самолётов. В ходе манёвров боевая техника отработала сценарии прорыва системы ПВО РФ с учётом опыта США и Израиля при атаке на Иран, сообщает газета «Известия».
По данным издания, в рамках учений «Атлантик Трайдент», проходивших с 16 по 27 июня, также были применены разведывательные беспилотники RQ-4D Phoenix, которые впервые прибыли в Финляндию. Параллельно силы НАТО провели ещё одни манёвры — «Итакаира-2025/2», — о которых официальных сообщений не публиковалось.
Во время учений войска стран-членов Североатлантического альянса, в том числе США, Франции и Великобритании, отрабатывали такие задачи, как срочный подъём авиации в воздух, ведение воздушных боёв, завоевание превосходства в воздухе и нанесение ударов по наземным целям, а также прорыв систем ПВО.
«Сейчас у всех лётчиков стран НАТО перед глазами опыт ирано-израильского конфликта, в котором авиация четвёртого и пятого поколений крайне успешно действовала совместно. <...> У нас уровень ВВС, конечно, выше, но нельзя из-за этого расслабляться», — уверен военный эксперт Дмитрий Корнев.
Напомним, ранее власти Эстонии выразили готовность принять у себя самолёты НАТО с ядерным оружием на борту. В Кремле уверены, что самолёты с ядерным оружием будут угрожать Москве. При этом в МИД РФ уже нашли нестыковки в риторике НАТО о «российской угрозе».