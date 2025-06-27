«Нельзя расслабляться»: Силы НАТО отработали прорыв ПВО РФ возле Карелии

В Финляндии около границы с Карелией завершились крупные учения авиации НАТО с участием более 70 единиц авиатехники, в том числе 40 самолётов. В ходе манёвров боевая техника отработала сценарии прорыва системы ПВО РФ с учётом опыта США и Израиля при атаке на Иран, сообщает газета «Известия».

По данным издания, в рамках учений «Атлантик Трайдент», проходивших с 16 по 27 июня, также были применены разведывательные беспилотники RQ-4D Phoenix, которые впервые прибыли в Финляндию. Параллельно силы НАТО провели ещё одни манёвры — «Итакаира-2025/2», — о которых официальных сообщений не публиковалось.

Во время учений войска стран-членов Североатлантического альянса, в том числе США, Франции и Великобритании, отрабатывали такие задачи, как срочный подъём авиации в воздух, ведение воздушных боёв, завоевание превосходства в воздухе и нанесение ударов по наземным целям, а также прорыв систем ПВО.