Росавиация начала расследование инцидентов в трёх регионах России

Росавиация инициировала расследование трёх авиационных инцидентов, произошедших 27 июня в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае.

Представитель Росавиации Артём Кореняко подчеркнул, что все три расследования будут проводиться в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. Основной целью является установление причин инцидентов и разработка мер для их предотвращения в будущем.