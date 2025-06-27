Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 20:33

Росавиация начала расследование инцидентов в трёх регионах России

Вертолёт Ми-8П в Тверской области. Обложка © Telegram / Росавиация

Вертолёт Ми-8П в Тверской области. Обложка © Telegram / Росавиация

Росавиация инициировала расследование трёх авиационных инцидентов, произошедших 27 июня в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае.

Согласно информации ведомства, в Тверской области вертолёт Ми-8П совершил вынужденную посадку. В аэропорту Сочи произошло столкновение двух самолётов Boeing 737-800 авиакомпаний Utair и NordStar на рулёжной дорожке. В Чаинском районе Томской области частный легкомоторный самолёт-амфибия «Борей» также совершил вынужденную посадку; пилот был эвакуирован и передан сотрудникам скорой помощи.

Представитель Росавиации Артём Кореняко подчеркнул, что все три расследования будут проводиться в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. Основной целью является установление причин инцидентов и разработка мер для их предотвращения в будущем.

Гроза с неба: Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики
Гроза с неба: Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики

Ранее Life.ru писал, что силы НАТО отработали прорыв российской системы ПВО вблизи Карелии. Масштабные учения альянса прошли в Финляндии около границы с РФ.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Росавиация
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
  • Тверская область
  • Томская область
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar