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Регион
30 июня, 15:25

В зоне СВО погиб бывший тренер сборной России по фристайлу

Бывший тренер сборной РФ по фристайлу Никита Васильев погиб на фронте в 36 лет

Никита Васильев. Обложка © Федерация фристайла России

Никита Васильев. Обложка © Федерация фристайла России

Бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб на 36-м году жизни во время выполнения боевой задачи в зоне спецоперации при штурме населённого пункта Малиновка. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фристайла России.

В ФФР подчеркнули, что Васильев воспитал многих победителей и призёров как международных, так и всероссийских соревнований. Он имел звание заслуженного тренера Чувашской Республики.

По информации Федерации фристайла Санкт-Петербурга, на фронте Васильев командовал десантно-штурмовым подразделением.

Федерация выразила глубокие соболезнования родным и близким тренера.

Гибель Никиты Васильева — не единственный случай, когда российские спортсмены теряли жизнь на фронте. Ранее сообщалось о гибели российского борца греко-римского стиля Кирилла Бабичука, серебряного призёра Паралимпиады Александра Работницкого, молодого хоккеиста из Чувашии Евгения Константинова, бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева. Многие из них ушли добровольцами, а спортивные федерации неоднократно выражали соболезнования их семьям и отмечали вклад погибших как в спорт, так и в военную службу.

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Марина Фещенко
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