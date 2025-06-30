В зоне СВО погиб бывший тренер сборной России по фристайлу

Бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб на 36-м году жизни во время выполнения боевой задачи в зоне спецоперации при штурме населённого пункта Малиновка. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фристайла России.

В ФФР подчеркнули, что Васильев воспитал многих победителей и призёров как международных, так и всероссийских соревнований. Он имел звание заслуженного тренера Чувашской Республики.

По информации Федерации фристайла Санкт-Петербурга, на фронте Васильев командовал десантно-штурмовым подразделением.

Федерация выразила глубокие соболезнования родным и близким тренера.