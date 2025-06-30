В зоне СВО погиб бывший тренер сборной России по фристайлу
Бывший тренер сборной РФ по фристайлу Никита Васильев погиб на фронте в 36 лет
Никита Васильев. Обложка © Федерация фристайла России
Бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб на 36-м году жизни во время выполнения боевой задачи в зоне спецоперации при штурме населённого пункта Малиновка. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фристайла России.
В ФФР подчеркнули, что Васильев воспитал многих победителей и призёров как международных, так и всероссийских соревнований. Он имел звание заслуженного тренера Чувашской Республики.
По информации Федерации фристайла Санкт-Петербурга, на фронте Васильев командовал десантно-штурмовым подразделением.
Федерация выразила глубокие соболезнования родным и близким тренера.
Гибель Никиты Васильева — не единственный случай, когда российские спортсмены теряли жизнь на фронте. Ранее сообщалось о гибели российского борца греко-римского стиля Кирилла Бабичука, серебряного призёра Паралимпиады Александра Работницкого, молодого хоккеиста из Чувашии Евгения Константинова, бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева. Многие из них ушли добровольцами, а спортивные федерации неоднократно выражали соболезнования их семьям и отмечали вклад погибших как в спорт, так и в военную службу.