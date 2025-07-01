7 детей знаменитостей, которые попали за решётку: от Купитмана до Левитана

Кто бы мог подумать, что слава родителей станет проклятием для их детей? Мы собрали самые шокирующие истории отпрысков знаменитостей, которые променяли красные дорожки на тюремные нары. Среди них — наследники советских легенд и голливудских звёзд, которые так и не смогли справиться с тяжестью фамилии.

Вильям Демчог — сын доктора Купитмана из «Интернов»

Сын актёра из «Интернов» получил срок за мошенничество. Фото © РИА Новости / Евгений Одиноков

20-летний сын Вадима Демчога отправится в колонию на два года за мошенничество в особо крупном размере. Вильям действовал в составе преступной группы, которая обманывала пенсионеров. Злоумышленники убедили 82-летнего дедушку, что его деньги на банковских счетах под угрозой, и заставили перевести 1,8 миллиона рублей на «безопасные счета». Роль Демчога-младшего заключалась в обналичивании 490 тысяч рублей, которые он передал соучастникам. Теперь, пока отец продолжает лечить пациентов в сериале, сын будет отбывать наказание в колонии.

Борис Судариков — внук легендарного диктора Юрия Левитана

Внук диктора Левитана убил мать молотком и замёрз насмерть. Фото © Wikipedia / Mos.ru

История семьи знаменитого диктора больше похожа на мрачную драму. Единственная дочь Наталья всю жизнь сидела на шее у папы, а внук Борис с подросткового возраста злоупотреблял алкоголем и наркотиками. После смерти деда, бабушки и отца парень остался наедине с матерью, с которой постоянно скандалил. В 1998 году ему поставили диагноз: «параноидальная шизофрения». В ночь на 4 февраля 2006 года во время очередной ссоры 36-летний внук легендарного диктора забил мать молотком. После принудительного лечения Борис вышел на свободу в 2012 году, но через несколько месяцев его нашли замёрзшим на улице.

Леонид Сидоров — сын режиссёра «Бригады»

Сын режиссёра «Бригады» отсидел 13 лет за убийство. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Алексей Сидоров снял культовый сериал о бандитах 90-х, но, какая ирония, его собственный сын стал настоящим преступником. В марте 2008 года Леонида приговорили к 13 годам колонии за разбой, изнасилование и убийство. Режиссёр бросил семью, когда мальчику было семь лет, а мать пила и не занималась воспитанием. Леонид вырос в детском доме, а отец все эти годы игнорировал сына, сосредоточившись на карьере. В итоге сын повторил судьбу героев папиного фильма, только в реальной жизни финал оказался куда более мрачным.

Борис Ливанов — сын народного артиста Василия Ливанова

Борис Ливанов – младший попал в тюрьму за убийство. Фото © РИА Новости / Григорий Сысоев

В новогоднюю ночь 2009 года сын любимого всеми актёра совершил преступление, которое потрясло страну. Борис находился в гостях у бывшей девушки, когда между ним и другим гостем разгорелся конфликт. Представитель актёрской династии нанёс собутыльнику несколько ножевых ранений. Сам он утверждал, что раны были лёгкими, но в крови жертвы было столько алкоголя, что она перестала свёртываться. Суд приговорил Бориса к девяти годам лишения свободы. В тюрьме он вёл себя образцово, писал рассказы и в 2014 году получил условно-досрочное освобождение.

Кристиан Брандо — сын легенды «Крёстного отца»

Кристиан Брандо, сын актёра, убил человека из пистолета. Фото © Wikipedia / Studio publicity still, © Wikipedia / Алисия Майкл

Сын Марлона Брандо в 1990 году получил десять лет тюрьмы за убийство. Его беременная сестра Шайен пожаловалась, что молодой человек плохо с ней обращается. Кристиан решил проучить обидчика и пришёл к нему с пистолетом для «мужского разговора». Стрельба произошла прямо в особняке знаменитого отца — жертва скончалась на месте от огнестрельных ранений. Полицию вызвал сам Марлон Брандо. Кристиан отсидел шесть лет и вышел досрочно, но в 2005 году снова попал в скандал — уже из-за домашнего насилия в отношении собственной жены.

Джейси Чан — сын короля боевиков Джеки Чана

Сын Джеки Чана сидел в тюрьме за наркотики. Фото © Getty Images / VCG

Китайская полиция во время рейда обнаружила в доме сына знаменитого актёра более 100 граммов марихуаны. Ирония судьбы: Джеки как раз был назначен послом доброй воли по борьбе с наркотиками. Джейси получил полгода тюрьмы за предоставление места для употребления наркотиков. Знаменитый отец не только не вмешивался в процесс, но даже не навещал сына в тюрьме. «Я совершил ошибку и должен нести за неё ответственность сам. Я не хочу, чтобы мои ошибки задели моего отца», — сказал Джейси на пресс-конференции после освобождения.

Уэстон Кейдж — сын голливудской звезды Николаса Кейджа

Уэстон Кейдж устроил погоню с полицией и попал в аварию. Фото © Getty Images / Steve Granitz

Сын знаменитого актёра стал постоянным героем криминальной хроники. В 2011 году его вместе с женой арестовали за домашнее насилие. «Никогда не женитесь», — посоветовал он журналистам, выходя из участка с окровавленной рукой. Через месяц его снова задержали по той же статье — на сей раз пострадала беременная супруга. А в 2017 году Уэстон устроил настоящие гонки с полицией, пытаясь скрыться после вождения в нетрезвом виде. Погоня закончилась аварией: он врезался в дерево и снёс несколько почтовых ящиков на чужом участке.