Мемориальная доска Ширвиндту появится на высотке на Котельнической набережной
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В Москве на доме №1/15 корпус А на Котельнической набережной установят мемориальную доску в честь народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Решение принято на заседании президиума правительства столицы. Памятную доску планируется установить до конца 2025 года по адресу, где жил артист.
Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Он был актером, театральным режиссером, сценаристом, телеведущим, писателем, педагогом и с 2000 года — художественным руководителем Театра сатиры, а с 2021 года — его президентом. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Ширвиндт поставил более 20 спектаклей, включая «Недоросля», «Дураков», «Швейка, или Гимн идиотизму», «Брависсимо!». В кино снялся в более чем 40 фильмах, среди которых — «Ирония судьбы», «Небесные ласточки», «Трое в лодке», «Забытая мелодия для флейты».
Александр Ширвиндт скончался 15 марта 2024 года. Долгое время его мучил недуг сердца, который мог стать причиной смерти.
А ранее одесситы поколотили активистов, которые снимали мемориальные таблички советским деятелям. Инцидент произошёл из-за таблички на улице Героев Пограничников. Активисты-декоммунизаторы задували газовыми баллончиками всех протестующих. Досталось, в том числе, и 10-летнему ребёнку.