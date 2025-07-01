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1 июля, 14:36

Будущий многодетный отец A$AP Rocky случайно раскрыл пол третьего ребёнка от Рианны

Рэпер A$AP Rocky случайно проговорился, что Рианна ждёт девочку

A$AP Rocky и Рианна. Обложка © ТАСС / IMAGO/Photo News

A$AP Rocky и Рианна. Обложка © ТАСС / IMAGO/Photo News

Похоже, будущий многодетный отец A$AP Rocky не удержал язык за зубами и случайно выдал пол их с Рианной третьего ребёнка. На красной дорожке премьеры «Смурфиков» в Брюсселе, где звёздная пара появилась вместе, рэпер в разговоре с журналистами обмолвился, что у них родится девочка.

Артист заявил, что их семейство будет невероятно дружным и крепким, а когда A$AP Rocky стал рассуждать о том, насколько прекрасна любовь, репортёр внезапно перебил его прямым вопросом «У вас будет девочка?», на что исполнитель выпалил решительное «да».

В попытке спасти ситуацию, он тут же неуклюже переключился на игрушку-смурфика, которая была у него в руках, пытаясь убедить всех, что именно о ней он и говорил. Но фанаты уже поздравляют пару с долгожданной дочкой.

Напомним, что сейчас творческий дуэт воспитывает двоих сыновей. Свою третью беременность Рианна долго скрывала, но рассекретила положение внезапно и эффектно.

Беременная Рианна расцеловала охранника на Каннском фестивале
Беременная Рианна расцеловала охранника на Каннском фестивале

Стать мамой девочки мечтала и российская телеведущая Регина Тодоренко, которая с супругом Владом Топаловым воспитывает двоих сыновей. Однако не так давно знаменитость раскрыла пол своего малыша, и, как оказалось, у будущей многодетной мамы будет не принцесса, а ещё один защитник.

Ольга Сливченко
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