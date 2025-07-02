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1 июля, 23:39

Спецборт МЧС РФ доставил в столицу шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске

Шесть пострадавших при атаке украинских беспилотников в Ижевске были доставлены в Москву. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Спецборт МЧС России доставил пострадавших из Ижевска в Москву. Видео © Пресс-служба МЧС России

«Спецборт МЧС России доставил пострадавших из Ижевска в Москву», — утончили в ведомстве.

Медицинское сопровождение обеспечивали специалисты отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи и специалисты Минздрава России.

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Напомним, в результате атаки украинских БПЛА типа «Лютый» на предприятие в Ижевске погибли три человека. Среди раненых — ребёнок в состоянии средней тяжести. По последним данным, количество пострадавших возросло до 45 человек. Семьям погибших при атаке дронов власти обещали выплатить по 1,5 млн рублей.

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Алена Пенчугина
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