Бабушкины суеверия оказались правдой: Вот почему нельзя оставлять воду в кружке на ночь

Стакан воды на прикроватной тумбочке — привычная картина для многих. Одни говорят, что это удобно для утренней жажды, другие категорически против такой практики. Но кто прав — современная медицина или народная мудрость? Мы решили разобраться в этом вопросе с двух сторон и выяснить, действительно ли стоит убирать кружку с водой перед сном.

Что говорит наука: мнение врачей

Почему нельзя оставлять воду в кружке на ночь — мнение врачей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Современная медицина подходит к вопросу оставленной на ночь воды с точки зрения гигиены и безопасности. Врачи выделяют несколько ключевых рисков, которые стоит учитывать любителям ночных «перекусов» водой.

Размножение бактерий в стоячей воде

Вода, которая стоит в открытой посуде несколько часов, становится благоприятной средой для развития микроорганизмов. Уже через 4–6 часов в стакане с водой начинают активно размножаться бактерии. Особенно быстро этот процесс происходит в тёплом помещении, где создаются идеальные условия для роста патогенной микрофлоры. Попадая в наш организм утром, такая вода может стать причиной расстройства желудка или кишечных инфекций.

Накопление пыли и аллергенов

За ночь в открытом стакане оседает домашняя пыль, частички кожи, шерсть домашних животных и другие аллергены. Для людей с чувствительной дыхательной системой это может стать триггером для приступа астмы или аллергической реакции. Мы не замечаем, сколько микрочастиц витает в воздухе нашей квартиры, но они неизбежно попадают в открытую воду.

Изменение химического состава

Углекислый газ из воздуха постепенно растворяется в воде, меняя её pH и вкусовые качества. Хотя это не критично для здоровья, такая вода становится менее полезной и приобретает специфический привкус. Врачи отмечают, что питательная ценность такой воды снижается, а её способность увлажнять организм ухудшается.

Риск случайного отравления

В темноте легко перепутать стакан с водой с любой другой жидкостью. Медицинская статистика фиксирует случаи, когда люди по ошибке выпивали лекарственные растворы, духи или другие опасные вещества, оставленные рядом с кроватью. Особенно осторожными должны быть семьи с маленькими детьми.

Почему нельзя оставлять воду у кровати: что говорит народная мудрость

Народные приметы про воду в спальне — что говорят бабушки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Наши бабушки были категорически против воды у кровати, но их аргументы кардинально отличаются от медицинских. Народные поверья связывают эту привычку с энергетикой дома и духовным благополучием семьи.

Вода впитывает негативную энергию

По народным представлениям, вода — мощный энергетический проводник, который за ночь впитывает всю негативную энергию спящего человека. Утром, выпивая такую воду, мы якобы возвращаем себе весь накопленный негатив. Особенно опасной считается вода, постоявшая рядом с больным или расстроенным человеком, — она буквально пропитывается отрицательными эмоциями.

Привлечение нечистой силы

Стакан воды у кровати, согласно поверьям, становится своеобразным порталом для тёмных сущностей. Вода в народной традиции — граница между мирами, а открытая ёмкость с жидкостью ночью может привлечь нежелательных духов. Именно поэтому бабушки советуют всегда накрывать воду или убирать её из спальни на ночь.

Нарушение энергетического баланса дома

Традиционные представления связывают застоявшуюся воду с энергетическим застоем в доме. Как пруд без течения становится болотом, так и неподвижная вода в стакане может «заболотить» энергетику спальни. Это якобы приводит к беспокойному сну, кошмарам и общему ухудшению самочувствия домочадцев.

Влияние на семейные отношения

Некоторые поверья утверждают, что оставленная на ночь вода может навредить отношениям между супругами. Считается, что такая привычка привносит в семью холодность и отчуждённость. Особенно негативно это сказывается на молодожёнах — их чувства могут остыть так же быстро, как вода в стакане.

Компромиссное решение: как правильно оставлять воду на ночь

Компромисс между наукой и приметами: как пить воду ночью? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stokkete

Если ночная жажда — ваша постоянная проблема, можно найти золотую середину между научным подходом и народными традициями.

Используйте бутылку с крышкой

Закрытая ёмкость решает большинство медицинских проблем — защищает от пыли, бактерий и изменения химического состава. А для тех, кто верит в приметы, крышка становится символической защитой от негативной энергии. Лучше выбирать стеклянную или качественную пластиковую бутылку без ярких красителей.

Ставьте воду подальше от кровати

Компромиссный вариант — держать воду не на прикроватной тумбочке, а на столе или подоконнике в той же комнате. До неё легко дойти при необходимости, но она не находится в непосредственной близости от спящего человека. Это удовлетворяет требования и медицины, и народных поверий.

Добавьте серебряный предмет

Старинный способ обеззараживания воды — опустить в неё серебряную ложечку или монету. Ионы серебра действительно обладают антибактериальным эффектом, что признаёт и современная наука. А согласно поверьям, серебро защищает от злых духов и очищает энергетику воды.

Альтернативы ночной воды

Альтернативы стакану воды у кровати — безопасные способы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Вместо того чтобы рисковать здоровьем или нарушать семейные традиции, можно пересмотреть причины ночной жажды.

Увлажнитель воздуха вместо стакана воды

Часто ночная жажда возникает из-за сухого воздуха в спальне. Увлажнитель решает проблему в корне — вы не просыпаетесь с пересохшим горлом и, соответственно, не нуждаетесь в воде. Оптимальная влажность в комнате, где спите, — 40–60%. Это полезно и для дыхательной системы, и для кожи.

Пересмотр вечернего рациона

Солёная, острая или сладкая пища на ужин провоцирует жажду ночью. Попробуйте ужинать легче и раньше — за 3–4 часа до сна. Включите в рацион больше свежих овощей и фруктов с высоким содержанием воды. Так организм получит необходимую влагу естественным путём.

Термос с травяным чаем

Если без жидкости у кровати совсем никак, приготовьте термос с тёплым травяным чаем без кофеина. Ромашка, мелисса или мята не только утолят жажду, но и помогут лучше спать. А согласно народным поверьям, лечебные травы отгоняют злых духов и привлекают добрую энергию.