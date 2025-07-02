В Москву доставили ребёнка, пострадавшего при атаке дронов ВСУ на Ижевск
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Ребёнка, пострадавшего в результате удара украинских дронов по предприятию в Ижевске, доставили в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф.
«Двое в тяжёлом состоянии были госпитализированы санавиацией в НИИ им. Склифосовского. Ещё двое направлены в НИИ нейрохирургии им. Бурденко, одного пострадавшего — в НМХЦ им. Пирогова. Ребёнок госпитализирован в ЦИТО им. Приорова», — сказано в заявлении.
Ситуацию с оказанием помощи пострадавшим взял на контроль Департамент здравоохранения столицы. Данные о состоянии и травмах ребёнка не приводятся.
Напомним, 1 июля украинские беспилотники атаковали одно из предприятий в Ижевске. В результате нападения погибли три человека. Число пострадавших достигло 45 человек. Иизвестно, что спецборт МЧС РФ доставил в столицу шестерых раненых. Семьям погибших власти обещали выплатить по 1,5 млн рублей.