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2 июля, 07:40

В Москву доставили ребёнка, пострадавшего при атаке дронов ВСУ на Ижевск

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

Ребёнка, пострадавшего в результате удара украинских дронов по предприятию в Ижевске, доставили в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф.

«Двое в тяжёлом состоянии были госпитализированы санавиацией в НИИ им. Склифосовского. Ещё двое направлены в НИИ нейрохирургии им. Бурденко, одного пострадавшего — в НМХЦ им. Пирогова. Ребёнок госпитализирован в ЦИТО им. Приорова», — сказано в заявлении.

Ситуацию с оказанием помощи пострадавшим взял на контроль Департамент здравоохранения столицы. Данные о состоянии и травмах ребёнка не приводятся.

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Напомним, 1 июля украинские беспилотники атаковали одно из предприятий в Ижевске. В результате нападения погибли три человека. Число пострадавших достигло 45 человек. Иизвестно, что спецборт МЧС РФ доставил в столицу шестерых раненых. Семьям погибших власти обещали выплатить по 1,5 млн рублей.

Татьяна Миссуми
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