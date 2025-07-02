Минздрав: 36 пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Ижевск находятся в больницах

В больницах находятся 36 человек, пострадавших в результате атаки беспилотников на Ижевск. Среди них есть двое детей. Состояние двух пациентов очень тяжёлое, врачи делают всё возможное, чтобы спасти их жизни, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, из 36 пострадавших шесть человек, включая одного ребёнка, лечатся в федеральных больницах и клиниках Москвы. Двое из них находятся в критическом состоянии, ещё четверо — в тяжёлом. Остальные пациенты, включая детей, имеют среднюю и лёгкую степень тяжести.

«На стационарном лечении находятся 36 пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Ижевске, среди них двое детей. Шестеро пострадавших, в том числе ребёнок, проходят лечение в федеральных центрах Минздрава России и больницах Москвы. Состояние двоих пациентов крайне тяжёлое, врачи борются за их жизни, еще четверо — в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие, в том числе дети, в состоянии средней и легкой степени тяжести», — сообщил он.