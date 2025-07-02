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2 июля, 11:17

Призывавшая богатеть на гибели бойцов СВО томичка завершила обязательные работы танцами на шесте в трамвае

Томичка завершила обязательные работы за «бизнес-план» на гибели бойцов СВО

Обложка © Пресс-служба томской полиции

Обложка © Пресс-служба томской полиции

Риелтор Марина Орлова, советовавшая девушкам выходить замуж за бойцов СВО с надеждой на их скорую смерть ради приобретения жилья, 80 часов драила трамвайное депо в Томске. Она пыталась договориться, чтоб ей облегчили наказание, но безуспешно, — поручни и окна должны были сиять от чистоты. Об этом сообщает Mash.

80 часов обязательных работ томички за «бизнес-план» на гибели бойцов СВО. Видео © Telegram / Mash

Физическая нагрузка оказалась не самой сложной стороной испытания. По словам Марины, гораздо тяжелее морально — уборка дала простор для глубоких размышлений о собственных поступках, жизни и окружении. Это время стало для неё моментом полного переосмысления ценностей и внутреннего очищения. По крайней мере, она так говорит. Также Марина отметила, что если сначала ей владели страх, истерика, шок, возмущение, то закончилось всё принятием.

Ситникова осталась верна сфере деятельности, продолжив продавать квартиры в Дубае. В ходе своего «покаянного» периода она висела на поручнях, как на пилоне. Вероятно, таким образом она вновь пытается вызвать к себе интерес.

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Напомним, что в ходе подкаста риелторша Марина Орлова посоветовала одиноким женщинам выходить замуж за бойцов СВО, чтобы завладеть солидной компенсацией в случае их смерти. После она заявила, что это был сарказм, но к тому моменту это никого уже не волновало. Ей дали 80 часов обязательных работ за такой «бизнес-план». Если хотите увидеть видео с покаяниями, то и такое тоже в этой истории присутствует.

Владимир Озеров
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