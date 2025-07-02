Призывавшая богатеть на гибели бойцов СВО томичка завершила обязательные работы танцами на шесте в трамвае

Риелтор Марина Орлова, советовавшая девушкам выходить замуж за бойцов СВО с надеждой на их скорую смерть ради приобретения жилья, 80 часов драила трамвайное депо в Томске. Она пыталась договориться, чтоб ей облегчили наказание, но безуспешно, — поручни и окна должны были сиять от чистоты. Об этом сообщает Mash.

80 часов обязательных работ томички за «бизнес-план» на гибели бойцов СВО. Видео © Telegram / Mash

Физическая нагрузка оказалась не самой сложной стороной испытания. По словам Марины, гораздо тяжелее морально — уборка дала простор для глубоких размышлений о собственных поступках, жизни и окружении. Это время стало для неё моментом полного переосмысления ценностей и внутреннего очищения. По крайней мере, она так говорит. Также Марина отметила, что если сначала ей владели страх, истерика, шок, возмущение, то закончилось всё принятием.