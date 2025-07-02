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Регион
2 июля, 12:40

Минздрав: Два подростка пострадали в результате атаки БПЛА в Ижевске

Обложка © freepik/peoplecreations

Обложка © freepik/peoplecreations

В Ижевске в результате атаки беспилотника пострадали два подростка. Один из них, 17-летний мальчик, был отправлен на лечение в больницу Москвы, а второй остался в местной клинике. Об этом сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Он также отметил, что ночью специальный самолёт МЧС эвакуировал шесть человек, которым нужна была помощь врачей. Информацию о состоянии здоровья пострадавших родственники могут узнать в приемных покоях федеральных и местных больниц, написал Багин в своём Telegram-канале.

«Ночью спецбортом МЧС эвакуировали в федеральные медцентры 6 пострадавших, которым требовалась специализированная помощь. В том числе одного из двоих пострадавших подростков17-летнего мальчика. Второй подросток остаётся на лечении в Ижевске. Всю информацию о состоянии пациентов родственники могут получить в приёмных покоях федеральных клиник и наших больниц», — уточнил он.

Эксперт раскрыл, откуда на Ижевск могли лететь малозаметные дроны «Лютый» ВСУ
Эксперт раскрыл, откуда на Ижевск могли лететь малозаметные дроны «Лютый» ВСУ

Напомним, в ночь на 1 июля и утром украинские вооружённые силы нанесли удар по Ижевску, задействовав три беспилотника «Лютый». В результате атаки три человека погибли, не менее 45 получили ранения, в том числе ребёнок, находящийся в состоянии средней тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за атаки украинских дронов. Сейчас в больницах находятся 36 пострадавших, среди которых двое детей.

Анастасия Никонорова
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