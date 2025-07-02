Минздрав: Два подростка пострадали в результате атаки БПЛА в Ижевске

В Ижевске в результате атаки беспилотника пострадали два подростка. Один из них, 17-летний мальчик, был отправлен на лечение в больницу Москвы, а второй остался в местной клинике. Об этом сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Он также отметил, что ночью специальный самолёт МЧС эвакуировал шесть человек, которым нужна была помощь врачей. Информацию о состоянии здоровья пострадавших родственники могут узнать в приемных покоях федеральных и местных больниц, написал Багин в своём Telegram-канале.