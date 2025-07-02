Раненный в Курской области журналист из Китая вернулся к работе
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Раненный при ударе ВСУ в Курской области журналист китайского телеканала «Феникс» Лу Юйгуан вернулся к работе. Об этом он сообщил РИА «Новости».
«Послезавтра мне снимают швы. У меня всё в порядке, я последние два дня продолжаю работать», — сказал Лу Юйгуан.
Пострадавший добавил, что украинские силы регулярно атакуют район, где он находился. По словам журналиста, в деревне, где он работал, ежедневно обстрелы происходят на ежедневной основе.
Напомним, военкор пострадал во время удара беспилотника ВСУ в Курской области. Журналисты работали над материалом о жизни людей в приграничных зонах, где ежедневно сохраняется риск обстрелов. В ходе съёмок один из членов команды получил тяжёлую травму головы. По данному факту СК возбудил дело. В МИД РФ пообещали наказание виновным в нападении.