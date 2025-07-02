Раненный в Курской области журналист из Китая вернулся к работе

Раненный при ударе ВСУ в Курской области журналист китайского телеканала «Феникс» Лу Юйгуан вернулся к работе. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Послезавтра мне снимают швы. У меня всё в порядке, я последние два дня продолжаю работать», — сказал Лу Юйгуан.