Мальчика, которого наркоман швырнул на пол в Шереметьево, перевели из реанимации

Двухлетнего мальчика, которого наркоман бросил на пол в аэропорту Шереметьево, перевели из реанимации в общее отделение. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале.

«Сегодня состояние ребёнка стабильное. Мальчик переведён из реанимации в общее отделение, он в контакте с мамой, понимает речь, выполняет простые инструкции, постепенно отходит от зондового питания. Ребёнок уже может присаживаться с поддержкой», — говорится в сообщении.