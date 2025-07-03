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3 июля, 11:50

Мальчика, которого наркоман швырнул на пол в Шереметьево, перевели из реанимации

Пострадавшего в Шереметьево ребёнка перевели из реанимации в общее отделение

Обложка © Telegram / «Воробьёв LIVE»

Обложка © Telegram / «Воробьёв LIVE»

Двухлетнего мальчика, которого наркоман бросил на пол в аэропорту Шереметьево, перевели из реанимации в общее отделение. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале.

«Сегодня состояние ребёнка стабильное. Мальчик переведён из реанимации в общее отделение, он в контакте с мамой, понимает речь, выполняет простые инструкции, постепенно отходит от зондового питания. Ребёнок уже может присаживаться с поддержкой», — говорится в сообщении.

Воробьёв добавил, что врачи продолжают проводить плановую терапию для дальнейшего восстановления. Губернатор поблагодарил медиков центра им. Рошаля за своевременную помощь и высокий уровень профессионализма, а также пожелал скорейшего выздоровления мальчику.

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Напомним, что 31-летний гражданин Белоруссии под гашишем и тремя бутылками виски напал на мальчика в зоне выдачи багажа аэропорта Шереметьево. Мужчина силой швырнул двухлетнего ребёнка на пол, причинив ему серьёзные травмы головы, включая переломы черепа. Нападавшему предъявлено обвинение, он арестован.

Никита Никонов
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