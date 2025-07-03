В Испании туристка сделала тату на девичнике и попала в больницу с отказывающими органами

Британская туристка сделала татуировку на девичнике в Европе и вскоре после этого попала в больницу с серьёзными проблемами со здоровьем. Об этом сообщает Daily Mail.

29-летняя Поппи-Мэй Кратчли из Вустера отдыхала с подругами в Бенидроме, Испания. Она решила сделать татуировку, но сразу после этого почувствовала себя плохо. Девушку срочно госпитализировали, врачи сообщили, что у неё отказывают органы, включая сердце, почки и лёгкие.