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3 июля, 16:14

В Испании туристка сделала тату на девичнике и попала в больницу с отказывающими органами

Daily Mail: Туристка попала в больницу после тату на девичнике в Испании

Обложка © freepik/ fxquadro

Обложка © freepik/ fxquadro

Британская туристка сделала татуировку на девичнике в Европе и вскоре после этого попала в больницу с серьёзными проблемами со здоровьем. Об этом сообщает Daily Mail.

29-летняя Поппи-Мэй Кратчли из Вустера отдыхала с подругами в Бенидроме, Испания. Она решила сделать татуировку, но сразу после этого почувствовала себя плохо. Девушку срочно госпитализировали, врачи сообщили, что у неё отказывают органы, включая сердце, почки и лёгкие.

Состояние Поппи оценивается как критическое. Врачи предполагают, что она могла заразиться бактериальной инфекцией или пострадать от некачественной процедуры. Друзья девушки начали сбор средств, чтобы помочь покрыть расходы на её лечение.

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А в 2024 году трагический случай произошёл с петербургской моделью во время сеанса татуировки, она перенесла клиническую смерть. Медицинское заключение показало тяжёлое отравление новокаином. Несмотря на усилия врачей, спасти девушку не удалось. Тату-мастер, проводивший процедуру, был осуждён и получил условный срок. В своих показаниях он утверждал, что не был осведомлён об аллергии погибшей на введённый препарат. Мать скончавшейся во время сеанса модели настаивает на пересмотре дела и требует для мастера реального тюремного заключения.

Анастасия Никонорова
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