«Единый, большой, красивый» законопроект Трампа прошёл обе палаты Конгресса
Палата представителей США одобрила закон Трампа о налоговых льготах
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Палата представителей США одобрила закон Трампа о налоговых льготах, который носит название «Единый, большой, красивый». За инициативу проголосовали 218 конгрессменов. Против высказались 214 членов — демократы и два республиканца, сообщает NBC News.
Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис затягивал голосование. Он выступал почти 9 часов, установив рекорд по продолжительности речи в нижней палате Конгресса.
Ранее закон прошёл через Сенат. Теперь президент США Дональд Трамп должен его подписать. Есть вероятность, что он подпишет закон до 4 июля — Дня независимости США.
Напомним, что этот законопроект стал предметом споров между Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском. Маск охарактеризовал инициативу как угрозу для экономики США и призвал «убить» её. По его мнению, США могут оказаться в долговом рабстве.