«Единый, большой, красивый» законопроект Трампа прошёл обе палаты Конгресса

Палата представителей США одобрила закон Трампа о налоговых льготах, который носит название «Единый, большой, красивый». За инициативу проголосовали 218 конгрессменов. Против высказались 214 членов — демократы и два республиканца, сообщает NBC News.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис затягивал голосование. Он выступал почти 9 часов, установив рекорд по продолжительности речи в нижней палате Конгресса.