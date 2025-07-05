Трамп подписал «Единый, большой, красивый» законопроект, который рассорил его с Маском

Президент США Дональд Трамп подписал новый бюджетный законопроект под названием «Единый, большой, красивый», который значительно изменяет правительственную повестку. Американские телеканалы транслировали церемонию подписания.

Проект включает 940 страниц, и демократы требовали прочтения документа вслух. Трамп отметил символичность подписания закона накануне юбилея Дня независимости.

«Мы официально сделали налоговые льготы Трампа постоянными. Это самое большое налоговое снижение в истории нашей страны», — сказал он.

Президент также добавил, что США устанавливает экономические рекорды в настоящее время.