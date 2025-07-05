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4 июля, 22:20

Трамп подписал «Единый, большой, красивый» законопроект, который рассорил его с Маском

Трамп подписал закон о налоговых льготах в канун Дня независимости США

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп подписал новый бюджетный законопроект под названием «Единый, большой, красивый», который значительно изменяет правительственную повестку. Американские телеканалы транслировали церемонию подписания.

Проект включает 940 страниц, и демократы требовали прочтения документа вслух. Трамп отметил символичность подписания закона накануне юбилея Дня независимости.

«Мы официально сделали налоговые льготы Трампа постоянными. Это самое большое налоговое снижение в истории нашей страны», — сказал он.

Президент также добавил, что США устанавливает экономические рекорды в настоящее время.

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Законопроект сокращает федеральные расходы и одновременно предлагает серьёзные налоговые льготы. Согласно данным бюджетного управления Конгресса, эти меры увеличат дефицит бюджета и госдолг.

Life.ru сообщал, что законопроект Трампа прошёл все необходимые процедуры в Конгрессе. Именно этот документ стал предметом споров между президентом и миллиардером Илоном Маском. Последний охарактеризовал инициативу как угрозу для экономики США и призвал «убить» её. По его мнению, США могут оказаться в долговом рабстве.

Лия Мурадьян
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